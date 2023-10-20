تفجير خط للغاز يصل إلى قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

تفجير خط للغاز يصل إلى قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا
التاريخ
10/20/2023 4:23:48 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن مجهولين قاموا بتفجير خط الغاز الواصل إلى معمل "كونيكو" للغاز، والذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي كقاعدة له في ريف محافظة ديرالزور، شرقي سوريا.
وذكرت "سبوتنيك" أن "استهداف أنبوب نقل الغاز الذي يستخدمه الجيش الأمريكي وأعوانه لسرقة الغاز الطبيعي الذي ينتجه معمل "كونيكو"، تم في منطقة بادية أبو خشب غربي المحافظة".
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