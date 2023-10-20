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محمد بن سلمان: يجب بذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف

10/20/2023 4:23:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية في غزة.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف الذي سيؤثر على استقرار المنطقة.

ونوه بأهمية العمل لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأشار إلى أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين الذين هم تحت الحصار في غزة. وكالات



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