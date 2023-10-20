وكالة موديز تدرس تخفيض درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل

وكالة موديز تدرس تخفيض درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل
التاريخ
10/20/2023 4:23:48 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف إسرائيل، وهو عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل وأرجعت هذا إلى الصراع الدائر مع حماس.
وكانت الوكالة قد حذرت إسرائيل الأسبوع الماضي، من أن استمرار الصراع لفترة طويلة مع حماس قد يؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني.
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