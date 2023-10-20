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وكالة موديز تدرس تخفيض درجة التصنيف الائتماني لإسرائيل

10/20/2023 4:23:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف إسرائيل، وهو عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل وأرجعت هذا إلى الصراع الدائر مع حماس.

وكانت الوكالة قد حذرت إسرائيل الأسبوع الماضي، من أن استمرار الصراع لفترة طويلة مع حماس قد يؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني.

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