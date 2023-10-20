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متظاهرون يهاجمون السفارة الإسرائيلية في البحرين ويحاولون حرقها

10/20/2023 4:23:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت مصادر عبرية أن متظاهرين في البحرين قاموا بمهاجمة السفارة الإسرائيلية هناك وأقدموا على محاولة حرقها.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام مجموعة من الشبان الغاضبين بإلقاء القنابل الحارقة على أحد الأبنية ويحاولون حرقه".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، ذكرت قناة "كان" العبرية أن إسرائيل أخلت سفاراتها في الشرق الأوسط، ومن ضمنها السفارات في البحرين والأردن والمغرب ومصر وفي تركيا. وكالات















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