متظاهرون يهاجمون السفارة الإسرائيلية في البحرين ويحاولون حرقها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت مصادر عبرية أن متظاهرين في البحرين قاموا بمهاجمة السفارة الإسرائيلية هناك وأقدموا على محاولة حرقها.
وأظهر مقطع فيديو متداول قيام مجموعة من الشبان الغاضبين بإلقاء القنابل الحارقة على أحد الأبنية ويحاولون حرقه".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، ذكرت قناة "كان" العبرية أن إسرائيل أخلت سفاراتها في الشرق الأوسط، ومن ضمنها السفارات في البحرين والأردن والمغرب ومصر وفي تركيا. وكالات
MENAFN20102023000072011014ID1107275577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.