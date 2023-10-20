بايدن : حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوجه إلى الكونغرس طلبا عاجلا لتمويل الدعم لأوكرانيا وإسرائيل، بما فيه المساعدات العسكرية.
وأضاف بايدن بأنه تم قتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل بما في ذلك ما لا يقل عن 32 مواطنا أمريكيا قائلا "نقوم بكل الجهود لإعادة الرهائن الأميركيين إلى الوطن".
وتابع بايدن بالقول :" حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وتسعى لقتل الشعب
بايدن: نواجه نقطة تحول هامة في التاريخ".
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