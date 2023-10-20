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بايدن : حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

10/20/2023 4:23:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوجه إلى الكونغرس طلبا عاجلا لتمويل الدعم لأوكرانيا وإسرائيل، بما فيه المساعدات العسكرية.


وأضاف بايدن بأنه تم قتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل بما في ذلك ما لا يقل عن 32 مواطنا أمريكيا قائلا "نقوم بكل الجهود لإعادة الرهائن الأميركيين إلى الوطن".

وتابع بايدن بالقول :" حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وتسعى لقتل الشعب بايدن: نواجه نقطة تحول هامة في التاريخ".

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