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قوات إسرائيلية تقتحم عددا من مدن الضفة الغربية

10/20/2023 4:23:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية، من عدة محاور، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.


ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء في المدينتين، وسيرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى.

وأضافت "وفا" أن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت، اليوم الجمعة، بلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس، وقامت بتفجير أحد المنازل.

وكان قد قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية داهمت ونفذت ضربة جوية في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن شرطيا قتل خلال المداهمة.وكالات



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