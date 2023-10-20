Friday, 20 October 2023 12:01 GMT

شهداء وجرحى في قصف عنيف لطيران الاحتلال استهدف خان يونس

10/20/2023 4:23:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على المنازل في خان يونس فجر الجمعة إلى 21 شهيدا و 79 مصابا.

وقد قصفت طائرات الاحتلال عددا من المناطق جنوب وشمال قطاع غزة واستهدفت عددا من الشقق السكنية والمنازل المأهولة بالمدنيين.

MENAFN20102023000072011014ID1107275572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث