شهداء وجرحى في قصف عنيف لطيران الاحتلال استهدف خان يونس
التاريخ
10/20/2023 4:23:47 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على المنازل في خان يونس فجر الجمعة إلى 21 شهيدا و 79 مصابا.
وقد قصفت طائرات الاحتلال عددا من المناطق جنوب وشمال قطاع غزة واستهدفت عددا من الشقق السكنية والمنازل المأهولة بالمدنيين.
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