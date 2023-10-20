إسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 32 شخصا في محافظة الخليل فجر اليوم.
كما أشارت أن قوات الاحتلال اعتقلت -أيضا- 12 مواطنا من بيت لحم، و6 من نابلس.
أفادت مراسلة الجزيرة بأن شرطة الاحتلال عززت وجودها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأشارت المراسلة بأن شرطة الاحتلال تفرض قيودا مشددة تحول دون وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
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