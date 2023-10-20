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إسرائيل تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة

10/20/2023 4:23:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 32 شخصا في محافظة الخليل فجر اليوم.
كما أشارت أن قوات الاحتلال اعتقلت -أيضا- 12 مواطنا من بيت لحم، و6 من نابلس.

أفادت مراسلة الجزيرة بأن شرطة الاحتلال عززت وجودها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأشارت المراسلة بأن شرطة الاحتلال تفرض قيودا مشددة تحول دون وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

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