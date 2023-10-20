إسرائيل تخطط لإجلاء مستوطنة جديدة قريبة من الحدود اللبنانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت رويترز أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت عن خطة لإجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.
في سياق متصل قال الجيش الإسرائيلي، إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل هي لحزب الله، رغم إعلان حماس مسؤوليتها.
ومنذ أيام يسود توتر على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، في ظل قصف متبادل ومتقطع بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال من جهة أخرى خلّف قتلى وجرحى من الطرفين، مع توقعات بتصاعد وتيرة المواجهة بينهما.
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