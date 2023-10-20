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إسرائيل تخطط لإجلاء مستوطنة جديدة قريبة من الحدود اللبنانية

10/20/2023 4:23:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




ذكرت رويترز أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت عن خطة لإجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.
في سياق متصل قال الجيش الإسرائيلي، إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل هي لحزب الله، رغم إعلان حماس مسؤوليتها.
ومنذ أيام يسود توتر على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، في ظل قصف متبادل ومتقطع بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال من جهة أخرى خلّف قتلى وجرحى من الطرفين، مع توقعات بتصاعد وتيرة المواجهة بينهما.

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