ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 79 فلسطينيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري إلى 79 فلسطينيا، من بينهم 20 طفلا.
واستشهد يوم أمس 14 فلسطينيا، من بينهم 11 في مخيم نور شمس للاجئين، بينما استشهد فلسطيني آخر على يد مستوطن إسرائيلي، فيما أستشهد ستة فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.
وحسب التقرير، فإن العدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين في الفترة نفسها، وصل إلى 1,434شخصا بينهم الكثير من الأطفال.
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