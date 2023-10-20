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بايدن يطلب من الكونغرس تمويلاً عاجلاً لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا

10/20/2023 4:23:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة متلفزة، مساء أمس الخميس، أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا .
وبحسب واشنطن بوست، أعتبر بايدن، أن دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة".
--(بترا)

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