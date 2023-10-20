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شرطة الاحتلال تفرض قيودا مشددة في محيط الأقصى

10/20/2023 4:23:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت مراسلة الجزيرة بأن شرطة الاحتلال عزّزت وجودها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأشارت المراسلة بأن شرطة الاحتلال تفرض قيودا مشددة، تحول دون وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

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