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كن غزيا

10/20/2023 4:23:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








حتى لو كنتَ فلسطينياً، لن تعرف ماذا يعني أن تكون غزّياً.
يعني أنك حين تبني بيتك لن تهتمّ للون الستائر، ولا لتجانسها مع لون الحائط. الحائط أيضاً لن تحرص على تمتينه، ربّما فقط بآية "الكرسي" أو بجواب عن سؤال "لماذا تركتَ الحصان وحيداً". وحين تكون غزياً لن تضع على الجدار صورة أبيك، فلا تحب له أن يموت مرة ثانية، فهي حرب أو أخرى وستسقط جدران البيت على أحيائه وأمواته.
حتى لو كنتَ فلسطينياً، لن تعرف ماذا يعني أن تكون غزّياً.
يعني أنك حين تنجب طفلاً لن تخاف عليه من اليرقان، أو التهاب متكرر في البلعوم، وإن كبر قليلاً لن تمنع عنه السكريات وتخشى على أسنانه من السوس، وإن كبر أكثر ستخجل من منعه أن يلعب كرة القدم حتى يحفظ حِكَم زهير بن أبي سلمى. قد يكبر أكثر ويتجنّب حرباً أو أخرى، وفي الثالثة ستفتقده مع كرة القدم، وفي الرابعة ستقول: كان "الشهيد" أجمل من حِكمة.
حتى لو كنتَ فلسطينياً، لن تعرف ماذا يعني أن تكون غزّياً
يعني أن تسامح أخاك على ارتداء قميصك الأبيض، وتتغاضى عن الشَعر الذي تمرّد على حجاب أختك، وتمازح أمك على تكرار طبخها لـ"فتة العدس"، وتغفر لأبيك تسميتك بأحرف ناعمة، ولا تخطط للزواج من ابنة عمّك الشلبية، لملء غصن طرأ على شجرة العائلة، فهي غارة أو أخرى وفي الثالثة سنقرأ خبراً عاجلاً عن خروج عائلة كانت لا تتذمّر من "فتة العدس" من السجلّ المدني.
حتى لو كنتَ فلسطينياً، لن تعرف ماذا يعني أن تكون غزّياً.
يعني أن تقول "صباح الخير" كأنك تغني ضد الموت، و"مساء الخير" كأنّك تقرأ رثاء في النهار. ويعني أن تتجنب أن تقول غداً، وتحذر من المشي وراء "سين" المستقبل، والأشهر التي في الروزنامة مجرّد وعود، والسنوات التي لم تأتِ تنتظرها حتى تأتي إليك، ويعني أن تعرف أنك معفى من إثم ما لم تفعله بعد "إن شاء الله"..
وماذا يعني أن تكون غزياً.. أن تكون شهيداً وإنْ نجوت.
حتى لو كنتَ فلسطينياً، كُن غزّياً..

MENAFN20102023000072011014ID1107275565

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