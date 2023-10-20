قُل وداعًا لصدمة فاتورة المستهلك مع حل تفسير الفواتير Bill Explainer من CSG

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعمل CSG®‎ (رمزها في بورصة NASDAQ: CSGS) على تمكين الشركات من بناء تجارب رقمية لا تُنسى مع المستهلكين والشركات على حدٍ سواء. ولمساعدة الشركات في تحقيق مستوى جديد من ثقة العملاء، أطلقت CSG اليوم CSG Bill Explainer ، وهو حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويُسهم في تعزيز فهم فاتورة المستهلك من خلال شرح الفوترة بسهولة. تم تصميم الحل Bill Explainer خصوصًا لتوقع صدمة الفواتير وتجنّبها، وهو يستغلّ إمكانات الذكاء الاصطناعي النافعة من خلال الاستفادة من خدمة Microsoft Azure OpenAI لتخصيص تحليلات لفاتورة المستهلك عبر الآلاف من سيناريوهات الفوترة المعقدة. وباستخدام قدرات اللغة الطبيعية والسياقية لخدمة Azure OpenAI، يقدم Bill Explainer اتصالات استباقية لمساعدة المستهلكين في فهم التغييرات التي تطرأ على فاتورتهم بسهولة حتى يتجنبوا المفاجآت. وبالتعاون مع Microsoft، تساعد CSG الشركات في تحديد الأسباب والدوافع الكامنة وراء تغييرات الفواتير وإيجاد تجارب مخصصة تُقلّل من ارتباك العملاء وتزيد ولاءهم على المدى الطويل.

قال Eric Carrasquilla، رئيس قسم تفاعل العملاء في CSG: "يرد إلى مراكز الاتصال عدد كبير جدًا من الاتصالات عندما يواجه المستهلكون تغييرات غير متوقعة في فواتيرهم، وهو ما قد يسبب تحديات كبيرة للشركات". "تؤدي صدمة الفاتورة إلى زيادة التكاليف وضعف ثقة العملاء، ما يُشكّل خطرًا متزايدًا من تراجع العملاء. يعالج CSG Bill Explainer هذا التحدي باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة من Microsoft للتنبؤ بأسئلة عملائك حتى قبل أن تُثار لديهم، ولمعالجة تلك المخاوف بشكل استباقي، وبهذا لا يضطرون إلى الاتصال بدعم العملاء".

يُمكِّن CSG Bill Explainer الشركات من:

الحد من المكالمات التي ترد لمراكز الاتصال من خلال تجارب رقمية مُحسَّنة – تجنّب المكالمات المتعلقة بالفاتورة من خلال إشعارات آنية وتحليلات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي حول تغييرات فاتورة العميل وأسبابها، وهو ما يساعد في زيادة المشاعر الإيجابية لدى المستهلك وتقليل تكاليف مركز الاتصال. يمكن استخدامه على كل الأجهزة - مثل كمبيوتر سطح المكتب والهواتف المحمولة وأجهزة التابلت - حيث يستمتع المستهلكون بتجربة رقمية سلسة تضع حدًا لصدمة الفواتير.

أتمتة عمليات الفوترة – يمكنك إنجاز الكثير من العمل مع تفاعلات العملاء من خلال أتمتة عملية استيعاب البيانات واكتشاف تغييرات الفاتورة لتقديم تحليلات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تعزز الاحتفاظ بالعملاء والدفع الناجح من خلال تفسيرات شفافة للفواتير.

الدمج والتوسع بأمان – يمكنك توصيل مجموعة الفوترة الحالية ودمج قنوات الاتصال بكل سلاسة لتقليل التكاليف، وهذا مدعوم بخصوصية البيانات وأمان خدمة Azure OpenAI.

قال John Montgomery، نائب الرئيس التنفيذي لمنصة الذكاء الاصطناعي لشركة Microsoft: "يعد هذا التكامل بين Microsoft وCSG امتدادًا طبيعيًا لعلاقتنا العميقة لمواصلة تقديم الحلول المبتكرة". "ونحن نعمل من خلال تسخير إمكانات خدمة Microsoft Azure OpenAI على تمكين الشركات من تقديم تجارب أكثر تخصيصًا لبناء علاقة مع العملاء أعمق وأطول مدًى. وتساعد Microsoft وCSG معًا الشركات في أن تُقدِّم للعملاء تجارب لا تلبي متطلبات أمان البيانات والخصوصية اليوم فحسب، بل تلبي متطلبات الغد أيضًا.

قال Keith Dawson، نائب الرئيس ومدير أبحاث تجربة العملاء في Ventana Research: "يستخدم حل CSG Bill Explainer الذكاء الاصطناعي النافع في خدمة أهداف عمل محددة جيدًا، وهو في هذه الحالة يساعد العملاء في تجنب تفاعلات الموظفين المُكلفة باستخدام الخدمة الذاتية". "وهذا يمنح الشركات الفرصة لبناء الثقة وإنجاز أعمال الفواتير بشفافية، وبهذا تسنح لها الفرصة أيضًا لزيادة ولاء العملاء، وتوجيه تجربة الموظفين والعملاء وفتح مسارات إضافية في نهاية المطاف لنمو الإيرادات".

يقدم CSG Bill Explainer نهجًا تحوّليًا لفهم فواتير العملاء، ما يُمكّن الشركات، التي يتعلق عملها بالاتصالات والخدمات المالية والرعاية الصحية من تخفيف تكاليف مركز الاتصال وتحسين تجارب العملاء وتعزيز ولائهم. وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي النافعة الذكية ومجموعة شاملة من القدرات، تم إعداد Bill Explainer لإحداث ثورة في الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع عملائها وإيجاد تجارب رقمية أكثر سلاسة.

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نبذة عن CSG

تعمل CSG على تمكين الشركات من بناء تجارب لا تُنسى، وبهذا تُسهّل على الأشخاص والشركات التواصل مع الخدمات الأكثر قيمة لهم واستخدامها والدفع مقابلها. وتساعد تجربة العملاء وحلول الفوترة والمدفوعات الشركات من كل الأحجام في كسب المال وإحداث فرق. ومن خلال حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) التي نقدمها، يمكن لقادة الشركات التحكم في مستقبلهم والاستفادة من التوجيهات المتواصلة التي يقدمها خبراء CSG الذين يتمتعون بالتزام راسخ ويتطلعون إلى المستقبل في كل أنحاء العالم.

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