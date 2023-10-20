قُل وداعًا لصدمة فاتورة المستهلك مع حل تفسير الفواتير Bill Explainer من CSG

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعمل CSG® (رمزها في بورصة NASDAQ: CSGS) على تمكين الشركات من بناء تجارب رقمية لا تُنسى مع المستهلكين والشركات على حدٍ سواء. ولمساعدة الشركات في تحقيق مستوى جديد من ثقة العملاء، أطلقت CSG اليوم CSG Bill Explainer ، وهو حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويُسهم في تعزيز فهم فاتورة المستهلك من خلال شرح الفوترة بسهولة. تم تصميم الحل Bill Explainer خصوصًا لتوقع صدمة الفواتير وتجنّبها، وهو يستغلّ إمكانات الذكاء الاصطناعي النافعة من خلال الاستفادة من خدمة Microsoft Azure OpenAI لتخصيص تحليلات لفاتورة المستهلك عبر الآلاف من سيناريوهات الفوترة المعقدة. وباستخدام قدرات اللغة الطبيعية والسياقية لخدمة Azure OpenAI، يقدم Bill Explainer اتصالات استباقية لمساعدة المستهلكين في فهم التغييرات التي تطرأ على فاتورتهم بسهولة حتى يتجنبوا المفاجآت. وبالتعاون مع Microsoft، تساعد CSG الشركات في تحديد الأسباب والدوافع الكامنة وراء تغييرات الفواتير وإيجاد تجارب مخصصة تُقلّل من ارتباك العملاء وتزيد ولاءهم على المدى الطويل.
قال Eric Carrasquilla، رئيس قسم تفاعل العملاء في CSG: "يرد إلى مراكز الاتصال عدد كبير جدًا من الاتصالات عندما يواجه المستهلكون تغييرات غير متوقعة في فواتيرهم، وهو ما قد يسبب تحديات كبيرة للشركات". "تؤدي صدمة الفاتورة إلى زيادة التكاليف وضعف ثقة العملاء، ما يُشكّل خطرًا متزايدًا من تراجع العملاء. يعالج CSG Bill Explainer هذا التحدي باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة من Microsoft للتنبؤ بأسئلة عملائك حتى قبل أن تُثار لديهم، ولمعالجة تلك المخاوف بشكل استباقي، وبهذا لا يضطرون إلى الاتصال بدعم العملاء".
يُمكِّن CSG Bill Explainer الشركات من:
الحد من المكالمات التي ترد لمراكز الاتصال من خلال تجارب رقمية مُحسَّنة – تجنّب المكالمات المتعلقة بالفاتورة من خلال إشعارات آنية وتحليلات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي حول تغييرات فاتورة العميل وأسبابها، وهو ما يساعد في زيادة المشاعر الإيجابية لدى المستهلك وتقليل تكاليف مركز الاتصال. يمكن استخدامه على كل الأجهزة - مثل كمبيوتر سطح المكتب والهواتف المحمولة وأجهزة التابلت - حيث يستمتع المستهلكون بتجربة رقمية سلسة تضع حدًا لصدمة الفواتير.
أتمتة عمليات الفوترة – يمكنك إنجاز الكثير من العمل مع تفاعلات العملاء من خلال أتمتة عملية استيعاب البيانات واكتشاف تغييرات الفاتورة لتقديم تحليلات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تعزز الاحتفاظ بالعملاء والدفع الناجح من خلال تفسيرات شفافة للفواتير.
الدمج والتوسع بأمان – يمكنك توصيل مجموعة الفوترة الحالية ودمج قنوات الاتصال بكل سلاسة لتقليل التكاليف، وهذا مدعوم بخصوصية البيانات وأمان خدمة Azure OpenAI.
قال John Montgomery، نائب الرئيس التنفيذي لمنصة الذكاء الاصطناعي لشركة Microsoft: "يعد هذا التكامل بين Microsoft وCSG امتدادًا طبيعيًا لعلاقتنا العميقة لمواصلة تقديم الحلول المبتكرة". "ونحن نعمل من خلال تسخير إمكانات خدمة Microsoft Azure OpenAI على تمكين الشركات من تقديم تجارب أكثر تخصيصًا لبناء علاقة مع العملاء أعمق وأطول مدًى. وتساعد Microsoft وCSG معًا الشركات في أن تُقدِّم للعملاء تجارب لا تلبي متطلبات أمان البيانات والخصوصية اليوم فحسب، بل تلبي متطلبات الغد أيضًا.
قال Keith Dawson، نائب الرئيس ومدير أبحاث تجربة العملاء في Ventana Research: "يستخدم حل CSG Bill Explainer الذكاء الاصطناعي النافع في خدمة أهداف عمل محددة جيدًا، وهو في هذه الحالة يساعد العملاء في تجنب تفاعلات الموظفين المُكلفة باستخدام الخدمة الذاتية". "وهذا يمنح الشركات الفرصة لبناء الثقة وإنجاز أعمال الفواتير بشفافية، وبهذا تسنح لها الفرصة أيضًا لزيادة ولاء العملاء، وتوجيه تجربة الموظفين والعملاء وفتح مسارات إضافية في نهاية المطاف لنمو الإيرادات".
يقدم CSG Bill Explainer نهجًا تحوّليًا لفهم فواتير العملاء، ما يُمكّن الشركات، التي يتعلق عملها بالاتصالات والخدمات المالية والرعاية الصحية من تخفيف تكاليف مركز الاتصال وتحسين تجارب العملاء وتعزيز ولائهم. وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي النافعة الذكية ومجموعة شاملة من القدرات، تم إعداد Bill Explainer لإحداث ثورة في الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع عملائها وإيجاد تجارب رقمية أكثر سلاسة.
لمزيد من المعلومات حول CSG Bill Explainer وقدراته، تفضل بزيارة الموقع .
نبذة عن CSG
تعمل CSG على تمكين الشركات من بناء تجارب لا تُنسى، وبهذا تُسهّل على الأشخاص والشركات التواصل مع الخدمات الأكثر قيمة لهم واستخدامها والدفع مقابلها. وتساعد تجربة العملاء وحلول الفوترة والمدفوعات الشركات من كل الأحجام في كسب المال وإحداث فرق. ومن خلال حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) التي نقدمها، يمكن لقادة الشركات التحكم في مستقبلهم والاستفادة من التوجيهات المتواصلة التي يقدمها خبراء CSG الذين يتمتعون بالتزام راسخ ويتطلعون إلى المستقبل في كل أنحاء العالم.
هل تريد معرفة المزيد حول الكيفية التي تجعلك صانعًا للتغيير وعاملاً مهمًا في تشكيل الصناعة مثل عملائنا الذين يزيد عددهم عن 1000 عميل؟ تفضل بزيارة الموقع csgi لمعرفة المزيد.
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