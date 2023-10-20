بطاقة Microsd Express تضاعف السرعات، تم تقديم فئات سرعة جديدة للبطاقة من فئة SD Express

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن اتحاد SD (SDA) اليوم عن آخر تطور في بطاقات الذاكرة SD Express، والذي يضاعف سرعة بطاقة الذاكرة microSD Express لتصل إلى 2 جيجابت/ث إلى جانب أربع فئات سرعة جديدة لبطاقة SD Express لضمان حد أدنى مضمون من مستويات الأداء التسلسلي في مواصفات SD 9.1 الجديدة، بما في ذلك دعم الوصول متعدد التدفق وإدارة الطاقة والحرارة ذات الصلة، ما يعزز الأداء المضمون. تساعد بطاقة SD 9.1 العملاء في تحديد البطاقة المناسبة لجهازهم مع منح جهات التصنيع أدوات جديدة لضمان الحد الأدنى من أداء بطاقات الذاكرة SD Express والحصول على وسائل لتوجيه المستهلكين إلى نوع البطاقات الذي سيضمن عمليات تطبيقات معينة.
الجيل الأخير من microSD يستخدم واجهة PCIe التي تقدم سرعات 1,969 ميجابت في الثانية (MB/s) أي ما يقارب 2 جيجابت في الثانية (GB/s) باستخدام مسار PCIe Gen4 x1 حسب تعريفه في آخر تحديث لمواصفات الإصدار 8 في ملحق microSD. تم تقديم microSD Express بأقصى معدل سرعة لنقل البيانات يبلغ 985 ميجابت/ث وبروتوكول الطبقة العلوية NVMe في مواصفات SD 7.1. تعطي الزيادة في السرعة لمصممي المنتجات مزيدًا من خيارات التخزين وأداء بمستوى محرك الأقراص ذي الحالة الثابتة لعدة أجهزة محدودة الحجم تتطلب تخزينًا سهلاً في الإصلاح أو الترقية.
تُستخدم فئات سرعات SD Express حصرًا مع بطاقات الذاكرة SDXC وSDUC وmicroSDXC وmicroSDUC التي تقدم ناقل SD Express. تفرض التغييرات في تكنولوجيا الذاكرة الحاجة إلى تعريف السرعات مع استمرار تطور تكنولوجيا الفلاش NAND. يُعتبر SD Express هو التطور الأهم في بطاقات SD منذ تقديمها في عام 2000. إنه يلبي احتياجات السوق الجديدة والمتطورة ليدعم المتطلبات المتزايدة المتعلقة بأداء وحدات التحكم والذاكرة وواجهات التطبيقات الأخرى. تستطيع سرعات SD Express أن تدعم بشكل كامل تقريبًا كل حالة استخدام تتطلب بطاقات ذاكرة قابلة للفك أو شبه قابلة للفك بسرعات أعلى وهي مثالية لتلبية العدد المتزايد من قوانين الحق في الإصلاح.
قال Hiroyuki Sakamoto، رئيس SDA "بتعريف معايير الحد الأدنى المضمون من الأداء التسلسلي، يساعد SDA كلاً من جهات تصنيع الأجهزة والمستهلكين على ضمان أفضل تسجيل وتشغيل لكل أنواع المحتوى. "لقد ضاعفنا سرعة microSD Express إلى 2 جيجابت/ث لنمنح جهات تصنيع المنتجات المزيد من خيارات التخزين القادرة على معالجة استخدامات التخزين الأعلى في المتطلبات، ما يجعل بطاقات الذاكرة من فئة SD Express اختيارًا جذابًا ومعقولاً بيئيًا لتصبح أسهل في إصلاح الأجهزة وترقيتها".
ميزات جديدة
لتحسين استخدام فئة السرعة SD Express في ظل عدة مستويات من حالات الطاقة والحرارة مع استخدام مواصفات NVMe، تقدم بطاقة الذاكرة من فئة SD Express الآن عدة إعدادات لإدارة الطاقة حتى قيم الطاقة القصوى (MP). تستهلك البطاقة الطاقة وصولاً إلى إحدى قيم الطاقة القصوى التي يحددها الجهاز المضيف لإدارة درجات حرارة البطاقة. تستخدم بطاقات الذاكرة من فئة SD Express ميزة جديدة للإدارة الحرارية، حيث توضح البطاقة مجموعة من عتباتها الحرارية المحددة. قد يحدد الجهاز المضيف عندها المعلمات الملائمة للإدارة الحرارية للبطاقة وفق الفئة المستهدفة ووضع ناقل PCIe المحدد، بما يشبه إلى حد كبير قيمة الطاقة القصوى لإدارة الطاقة.
تحدد مواصفات SD 9.1 قواعد الوصول المطلوبة لضمان الحد الأدنى للأداء المذكور في واجهة PCI/NVMe في بطاقات SD Express، بما في ذلك الوصول متعدد التدفق الذي يصل إلى ثمانية تدفقات.
لقد أعد SDA ورقة تقنية تقدم المزيد من التفاصيل عن الميزات الجديدة وفئات سرعة SD Express المحددة في SD 9.1.
فئة SD Express
توجد قائمة متنامية من الأجهزة وبطاقات الذاكرة التي تدعم فئة SD Express. تقدم فئة SD Express مستويات أداء محرك الأقراص بالحالة الثابتة مع سرعات نقل تصل إلى ما يقارب 4 جيجابت/ث بفضل بنيتي PCI Express® (PCIe®) وNVMe ExpressTM (NVMeTM). تم تقديم أول البطاقات من فئة SD Express بمواصفات SD7.0 لعامل حجم SD الكامل الذي يدعم واجهة PCIe Gen 3 x1 بسرعات تبلغ 985 ميجابت/ث. تحدد مواصفات SD8.0 ثلاث واجهات PCIe إضافية - PCIe Gen 4 x1 وPCIe G3 x2 وPCIe Gen4 x2، ما يضاعف السرعة إلى 4 جيجابت/ث. أضافت مواصفات SD7.1 فئة SD Express بسرعة 985 ميجابت/ث إلى عامل الحجم microSD وأدت مواصفات الإصدار 8 من ملحق microSD إلى مضاعفة السرعات إلى 2 جيجابت/ث باستخدام PCIe Gen 4 x1. تجلب سرعات النقل من فئة SD Express بالجيجابت فرص تخزين جديدة للأجهزة التي تتطلب مستويات أداء قادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات الناتجة عن الاتصال اللاسلكي أو السلكي كثيف البيانات والفيديو بالحركة فائقة البطء ووضع الدفق المستمر RAW وتصوير الفيديو وتشغيله بدقة 8K والكاميرات/مقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة والتطبيقات التي تتطلب سرعة والتي تعمل على البطاقات وأجهزة الحوسبة المتنقلة وأنظمة الألعاب دائمة التطور وأجهزة إنترنت الأشياء متعددة القنوات والسيارات وغيرها الكثير.
اتحاد SD
اتحاد SD عبارة عن نظام عالمي شامل يضم ما يقارب 800 شركة تقنية مكلفة بوضع معايير SD القابلة للتشغيل المشترك. يشجع الاتحاد على تطوير منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات اللاسلكية والتصوير الرقمي وإقامة الشبكات التي تستخدم تكنولوجيا SD الرائدة في السوق. معيار SD هو الاختيار الأول للمستهلكين وقد استحوذ على أكثر من 80 في المائة من سوق بطاقات الذاكرة بإمكانية التشغيل المشترك الفعالة فيه وتنسيقه سهل الاستخدام. تدخل إمكانية التشغيل المشترك SD اليوم في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والطائرات المسيرة وأجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة التلفاز العالي الوضوح ومشغلات الصوت ونظم السيارات وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو الرقمية. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن اتحاد SDA أو للانضمام إليه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد .
شعارات SD علامات تجارية مرخصة من جانب شركة SD-3C LLC.
PCIe® - PCI Express عبارة عن معيار من تطوير PCI-SIG® وPCIe® عبارة عن علامة تجارية تملكها PCI-SIG.
NVMeTM - NVM ExpressTM عبارة عن معيار من تطوير NVM Express Inc. وNVMeTM علامة تجارية تملكها NVM Express Inc.
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