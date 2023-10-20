بطاقة Microsd Express تضاعف السرعات، تم تقديم فئات سرعة جديدة للبطاقة من فئة SD Express

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن اتحاد SD (SDA) اليوم عن آخر تطور في بطاقات الذاكرة SD Express، والذي يضاعف سرعة بطاقة الذاكرة microSD Express لتصل إلى 2 جيجابت/ث إلى جانب أربع فئات سرعة جديدة لبطاقة SD Express لضمان حد أدنى مضمون من مستويات الأداء التسلسلي في مواصفات SD 9.1 الجديدة، بما في ذلك دعم الوصول متعدد التدفق وإدارة الطاقة والحرارة ذات الصلة، ما يعزز الأداء المضمون. تساعد بطاقة SD 9.1 العملاء في تحديد البطاقة المناسبة لجهازهم مع منح جهات التصنيع أدوات جديدة لضمان الحد الأدنى من أداء بطاقات الذاكرة SD Express والحصول على وسائل لتوجيه المستهلكين إلى نوع البطاقات الذي سيضمن عمليات تطبيقات معينة.

الجيل الأخير من microSD يستخدم واجهة PCIe التي تقدم سرعات 1,969 ميجابت في الثانية (MB/s) أي ما يقارب 2 جيجابت في الثانية (GB/s) باستخدام مسار PCIe Gen4 x1 حسب تعريفه في آخر تحديث لمواصفات الإصدار 8 في ملحق microSD. تم تقديم microSD Express بأقصى معدل سرعة لنقل البيانات يبلغ 985 ميجابت/ث وبروتوكول الطبقة العلوية NVMe في مواصفات SD 7.1. تعطي الزيادة في السرعة لمصممي المنتجات مزيدًا من خيارات التخزين وأداء بمستوى محرك الأقراص ذي الحالة الثابتة لعدة أجهزة محدودة الحجم تتطلب تخزينًا سهلاً في الإصلاح أو الترقية.

تُستخدم فئات سرعات SD Express حصرًا مع بطاقات الذاكرة SDXC وSDUC وmicroSDXC وmicroSDUC التي تقدم ناقل SD Express. تفرض التغييرات في تكنولوجيا الذاكرة الحاجة إلى تعريف السرعات مع استمرار تطور تكنولوجيا الفلاش NAND. يُعتبر SD Express هو التطور الأهم في بطاقات SD منذ تقديمها في عام 2000. إنه يلبي احتياجات السوق الجديدة والمتطورة ليدعم المتطلبات المتزايدة المتعلقة بأداء وحدات التحكم والذاكرة وواجهات التطبيقات الأخرى. تستطيع سرعات SD Express أن تدعم بشكل كامل تقريبًا كل حالة استخدام تتطلب بطاقات ذاكرة قابلة للفك أو شبه قابلة للفك بسرعات أعلى وهي مثالية لتلبية العدد المتزايد من قوانين الحق في الإصلاح.

قال Hiroyuki Sakamoto، رئيس SDA "بتعريف معايير الحد الأدنى المضمون من الأداء التسلسلي، يساعد SDA كلاً من جهات تصنيع الأجهزة والمستهلكين على ضمان أفضل تسجيل وتشغيل لكل أنواع المحتوى. "لقد ضاعفنا سرعة microSD Express إلى 2 جيجابت/ث لنمنح جهات تصنيع المنتجات المزيد من خيارات التخزين القادرة على معالجة استخدامات التخزين الأعلى في المتطلبات، ما يجعل بطاقات الذاكرة من فئة SD Express اختيارًا جذابًا ومعقولاً بيئيًا لتصبح أسهل في إصلاح الأجهزة وترقيتها".

ميزات جديدة

لتحسين استخدام فئة السرعة SD Express في ظل عدة مستويات من حالات الطاقة والحرارة مع استخدام مواصفات NVMe، تقدم بطاقة الذاكرة من فئة SD Express الآن عدة إعدادات لإدارة الطاقة حتى قيم الطاقة القصوى (MP). تستهلك البطاقة الطاقة وصولاً إلى إحدى قيم الطاقة القصوى التي يحددها الجهاز المضيف لإدارة درجات حرارة البطاقة. تستخدم بطاقات الذاكرة من فئة SD Express ميزة جديدة للإدارة الحرارية، حيث توضح البطاقة مجموعة من عتباتها الحرارية المحددة. قد يحدد الجهاز المضيف عندها المعلمات الملائمة للإدارة الحرارية للبطاقة وفق الفئة المستهدفة ووضع ناقل PCIe المحدد، بما يشبه إلى حد كبير قيمة الطاقة القصوى لإدارة الطاقة.

تحدد مواصفات SD 9.1 قواعد الوصول المطلوبة لضمان الحد الأدنى للأداء المذكور في واجهة PCI/NVMe في بطاقات SD Express، بما في ذلك الوصول متعدد التدفق الذي يصل إلى ثمانية تدفقات.

لقد أعد SDA ورقة تقنية تقدم المزيد من التفاصيل عن الميزات الجديدة وفئات سرعة SD Express المحددة في SD 9.1.

فئة SD Express

توجد قائمة متنامية من الأجهزة وبطاقات الذاكرة التي تدعم فئة SD Express. تقدم فئة SD Express مستويات أداء محرك الأقراص بالحالة الثابتة مع سرعات نقل تصل إلى ما يقارب 4 جيجابت/ث بفضل بنيتي PCI Express® (PCIe®) وNVMe ExpressTM (NVMeTM). تم تقديم أول البطاقات من فئة SD Express بمواصفات SD7.0 لعامل حجم SD الكامل الذي يدعم واجهة PCIe Gen 3 x1 بسرعات تبلغ 985 ميجابت/ث. تحدد مواصفات SD8.0 ثلاث واجهات PCIe إضافية - PCIe Gen 4 x1 وPCIe G3 x2 وPCIe Gen4 x2، ما يضاعف السرعة إلى 4 جيجابت/ث. أضافت مواصفات SD7.1 فئة SD Express بسرعة 985 ميجابت/ث إلى عامل الحجم microSD وأدت مواصفات الإصدار 8 من ملحق microSD إلى مضاعفة السرعات إلى 2 جيجابت/ث باستخدام PCIe Gen 4 x1. تجلب سرعات النقل من فئة SD Express بالجيجابت فرص تخزين جديدة للأجهزة التي تتطلب مستويات أداء قادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات الناتجة عن الاتصال اللاسلكي أو السلكي كثيف البيانات والفيديو بالحركة فائقة البطء ووضع الدفق المستمر RAW وتصوير الفيديو وتشغيله بدقة 8K والكاميرات/مقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة والتطبيقات التي تتطلب سرعة والتي تعمل على البطاقات وأجهزة الحوسبة المتنقلة وأنظمة الألعاب دائمة التطور وأجهزة إنترنت الأشياء متعددة القنوات والسيارات وغيرها الكثير.

اتحاد SD

اتحاد SD عبارة عن نظام عالمي شامل يضم ما يقارب 800 شركة تقنية مكلفة بوضع معايير SD القابلة للتشغيل المشترك. يشجع الاتحاد على تطوير منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات اللاسلكية والتصوير الرقمي وإقامة الشبكات التي تستخدم تكنولوجيا SD الرائدة في السوق. معيار SD هو الاختيار الأول للمستهلكين وقد استحوذ على أكثر من 80 في المائة من سوق بطاقات الذاكرة بإمكانية التشغيل المشترك الفعالة فيه وتنسيقه سهل الاستخدام. تدخل إمكانية التشغيل المشترك SD اليوم في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والطائرات المسيرة وأجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة التلفاز العالي الوضوح ومشغلات الصوت ونظم السيارات وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو الرقمية. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن اتحاد SDA أو للانضمام إليه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد .

شعارات SD علامات تجارية مرخصة من جانب شركة SD-3C LLC.

PCIe® - PCI Express عبارة عن معيار من تطوير PCI-SIG® وPCIe® عبارة عن علامة تجارية تملكها PCI-SIG.

NVMeTM - NVM ExpressTM عبارة عن معيار من تطوير NVM Express Inc. وNVMeTM علامة تجارية تملكها NVM Express Inc.

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