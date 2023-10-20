شركة Moody's تفوز بالتصنيف الأول في تقرير Chartis Risktech100 لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE )-- تمكنت شركة Moody's للعام الثاني على التوالي من الحصول على التصنيف الإجمالي بالمرتبة الأولى في تقرير Chartis RiskTech100® السنوي، وهي الدراسة الأكثر شمولاً لمزودي تكنولوجيا المخاطر والامتثال الرائدين في العالم.

يمثل التصنيف الأول تقديرًا للاستراتيجية المؤسسية لدى شركة Moody's المتمثلة في تقديم رؤية شاملة للمخاطر باستخدام مزيج غير مسبوق من البيانات والتحليلات والرؤى التي يجري تقديمها عبر حلول تلبي احتياجات العملاء. تتمتع شركة Moody's بوضع متفرد لتلبية احتياجات العملاء تلك، وهي ملتزمة بالاستثمار والابتكار لتظل في مكانة الريادة في تكنولوجيا المخاطر.

قال Stephen Tulenko، رئيس شركة Moody's Analytics "في عالم معقد، حيث المخاطر تتشابك بشكل متزايد، يسعى عملاؤنا نحو تحقيق كل من النمو والمرونة. إن تحقيق الريادة في هذا التصنيف المرموق من Chartis يعكس منهجيتنا المبتكرة لمساعدة العملاء في فهم المخاطر والتعامل مع التحديات وإتاحة الفرص".

بالإضافة للوصول إلى موضع القمة إجمالاً، حققت شركة Moody's الفوز في 10 فئات منفصلة:



الاستراتيجية

التشغيل

الأعمال البنكية

التأمين

مخاطر المناخ

الجريمة المالية - البيانات

بيانات الائتمان - كليًا

بيانات الائتمان - الالتزام المجمع بالقروض (CLO)

مخاطر الائتمان لدفتر الأعمال البنكية خسائر الائتمان المتوقعة الحالية (CECL)

قال Sidhartha Dash، الباحث الرئيسي في شركة Chartis Research "يمثل التصنيف الأول لشركة Moody's شهادة على قوة الشركة وريادتها في مجال تكنولوجيا المخاطر. إن بياناتهم وتحليلاتهم الأفضل في فئتها، ومدى تغطيتهم للمخاطر، وحصتهم في السوق يعززون نجاحهم المستمر. تواصل شركة Moody's تقديم حلول مدمجة رائدة في السوق خاصة بالمخاطر تساعد في الشركات في قطاعات تمتد من الخدمات المالية إلى التأمين وحتى التعرف لكي تحدد المؤسسات المخاطر متعددة الأبعاد وتتعامل معها".

تم تحديد الفائزين في تقرير RiskTech100 الرائد من Chartis Research لعام 2024 عبر عملية تمتد لما يقارب العام من التقارير الموجزة عن الموردين والنقاشات مع مشتري تكنولوجيا المخاطر والمستخدمين النهائيين. ثم اتخذ مديرو الأبحاث والمحللون الرئيسيون في Chartis Research القرارات النهائية.

Chartis Research هي المزود الرئيسي لخدمات الأبحاث والتحليل في السوق العالمية لتكنولوجيا المخاطر. يتمثل هدفهم في دعم المؤسسات الذي يعزز أداء الأعمال من خلال الإدارة الأفضل للمخاطر والحوكمة المؤسسية والامتثال. تسعى Chartis إلى مساعدة العملاء في اتخاذ قرارات مستنيرة في ما يتعلق بالتكنولوجيا والأعمال عن طريق تقديم تحليلات عميقة ونصائح قابلة للتنفيذ عن كل جوانب تكنولوجيا المخاطر.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الابتكار والتكنولوجيا في شركة Moody's، قم بزيارة الموقع Moodys/Innovation .

نبذة عن شركة MOODY'S

شركة Moody's (الرمز في بورصة نيويورك: MCO) شركة عالمية في مجال التقييم المدمج للمخاطر وتعمل على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أفضل. تساعد حلولها ورؤاها التحليلية المتعلقة بالبيانات أصحاب القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر ممارسة الأعمال مع آخرين. نحن نعتقد أن مزيدًا من الشفافية والقرارات المستنيرة والاطلاع الجيد على المعلومات يفتحون الباب أمام التقدم المشترك. في وجود ما يقارب 14,500 موظف في أكثر من 40 بلدًا، تجمع شركة Moody's بين الحضور الدولي والخبرة المحلية وما يزيد عن قرن من الخبرة في الأسواق المالية. اعرف المزيد من الموقع moodys/about.

المصدر: علاقات المستثمرين في شركة Moody's

جهاز التبليغ: MCO

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