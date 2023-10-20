شركة Moody's تفوز بالتصنيف الأول في تقرير Chartis Risktech100 لعام 2024

(MENAFN
- AETOSWire) BUSINESS WIRE )-- تمكنت شركة Moody's للعام الثاني على التوالي من الحصول على التصنيف الإجمالي بالمرتبة الأولى في تقرير Chartis RiskTech100® السنوي، وهي الدراسة الأكثر شمولاً لمزودي تكنولوجيا المخاطر والامتثال الرائدين في العالم.
يمثل التصنيف الأول تقديرًا للاستراتيجية المؤسسية لدى شركة Moody's المتمثلة في تقديم رؤية شاملة للمخاطر باستخدام مزيج غير مسبوق من البيانات والتحليلات والرؤى التي يجري تقديمها عبر حلول تلبي احتياجات العملاء. تتمتع شركة Moody's بوضع متفرد لتلبية احتياجات العملاء تلك، وهي ملتزمة بالاستثمار والابتكار لتظل في مكانة الريادة في تكنولوجيا المخاطر.
قال Stephen Tulenko، رئيس شركة Moody's Analytics "في عالم معقد، حيث المخاطر تتشابك بشكل متزايد، يسعى عملاؤنا نحو تحقيق كل من النمو والمرونة. إن تحقيق الريادة في هذا التصنيف المرموق من Chartis يعكس منهجيتنا المبتكرة لمساعدة العملاء في فهم المخاطر والتعامل مع التحديات وإتاحة الفرص".
بالإضافة للوصول إلى موضع القمة إجمالاً، حققت شركة Moody's الفوز في 10 فئات منفصلة:
الاستراتيجية التشغيل الأعمال البنكية التأمين مخاطر المناخ الجريمة المالية - البيانات بيانات الائتمان - كليًا بيانات الائتمان - الالتزام المجمع بالقروض (CLO) مخاطر الائتمان لدفتر الأعمال البنكية خسائر الائتمان المتوقعة الحالية (CECL)
قال Sidhartha Dash، الباحث الرئيسي في شركة Chartis Research "يمثل التصنيف الأول لشركة Moody's شهادة على قوة الشركة وريادتها في مجال تكنولوجيا المخاطر. إن بياناتهم وتحليلاتهم الأفضل في فئتها، ومدى تغطيتهم للمخاطر، وحصتهم في السوق يعززون نجاحهم المستمر. تواصل شركة Moody's تقديم حلول مدمجة رائدة في السوق خاصة بالمخاطر تساعد في الشركات في قطاعات تمتد من الخدمات المالية إلى التأمين وحتى التعرف لكي تحدد المؤسسات المخاطر متعددة الأبعاد وتتعامل معها".
تم تحديد الفائزين في تقرير RiskTech100 الرائد من Chartis Research لعام 2024 عبر عملية تمتد لما يقارب العام من التقارير الموجزة عن الموردين والنقاشات مع مشتري تكنولوجيا المخاطر والمستخدمين النهائيين. ثم اتخذ مديرو الأبحاث والمحللون الرئيسيون في Chartis Research القرارات النهائية.
Chartis Research هي المزود الرئيسي لخدمات الأبحاث والتحليل في السوق العالمية لتكنولوجيا المخاطر. يتمثل هدفهم في دعم المؤسسات الذي يعزز أداء الأعمال من خلال الإدارة الأفضل للمخاطر والحوكمة المؤسسية والامتثال. تسعى Chartis إلى مساعدة العملاء في اتخاذ قرارات مستنيرة في ما يتعلق بالتكنولوجيا والأعمال عن طريق تقديم تحليلات عميقة ونصائح قابلة للتنفيذ عن كل جوانب تكنولوجيا المخاطر.
للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الابتكار والتكنولوجيا في شركة Moody's، قم بزيارة الموقع Moodys/Innovation .
نبذة عن شركة MOODY'S
شركة Moody's (الرمز في بورصة نيويورك: MCO) شركة عالمية في مجال التقييم المدمج للمخاطر وتعمل على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أفضل. تساعد حلولها ورؤاها التحليلية المتعلقة بالبيانات أصحاب القرار على تحديد الفرص وإدارة مخاطر ممارسة الأعمال مع آخرين. نحن نعتقد أن مزيدًا من الشفافية والقرارات المستنيرة والاطلاع الجيد على المعلومات يفتحون الباب أمام التقدم المشترك. في وجود ما يقارب 14,500 موظف في أكثر من 40 بلدًا، تجمع شركة Moody's بين الحضور الدولي والخبرة المحلية وما يزيد عن قرن من الخبرة في الأسواق المالية. اعرف المزيد من الموقع moodys/about.
المصدر: علاقات المستثمرين في شركة Moody's
جهاز التبليغ: MCO
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