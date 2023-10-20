التزام FEELM كما أوضحه Rex Zhang في حلقة نقاش آخر أخبار الأبحاث والابتكارات حول Ngps

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في إطار المنتدى العالمي للتبغ والنيكوتين الذي عُقد مؤخرًا في سيول، أدلى Rex Zhang، مدير قسم الإستراتيجيات في SMOORE ورئيس هيئة الموظفين في FEELM بتصريحات في حلقة نقاش "آخر أخبار الأبحاث والابتكارات حول NGPs" وقدم معلومات جديدة عن الأبحاث والابتكارات المتعلقة بالتزام FEELM.

سرد Rex، رئيس قسم الإستراتيجيات العالمية في SMOORE ومدير التسويق في قسم السجائر الإلكترونية التابع لها، FEELM، بالتفصيل التقدم الذي أحرزته FEELM على صعيد الاستدامة واستخدام السوائل الإلكترونية. وصرح قائلاً: "لقد أدت حلول FEELM إلى تقليل كمية مواد الليثيوم في منتجات السجائر الإلكترونية مع زيادة العمر الافتراضي لمنتجاتها، مما يؤدي إلى تقليل التأثير السلبي للسجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة على البيئة."

"ولسوف يساعدنا هذا في إنتاج منتجات قيمة للمستخدمين ذات فعالية مضاعفة تدوم لفترة أطول قبل التخلص منها. وفي الوقت نفسه، نستخدم أيضًا مواد أقل لإنتاجها، لذا بحلول وقت التخلص منها، يكون التأثير السلبي الإجمالي على البيئة أقل."

وفي إطار إظهاره التزام FEELM بمنع تدخين القاصرين، شارك Zhang العديد من الحلول من قفل FEELM Max للأطفال، فأوضح قائلاً: "عندما يترك مستخدم بالغ السيجارة الإلكترونية ولا يستخدمها لفترة، سيتم قفل جهاز الرذاذ تلقائيًا". "وإذا حاول طفل لاحقًا استخدامها، فلن تنتج بخارًا. ولإعادة تنشيط السيجارة، يجب على المستخدم البالغ النفث بسرعة ثلاث مرات في غضون ثانيتين."

بالإضافة إلى ذلك، ذكر Rex أن FEELM تتعاون أيضًا مع بعض العملاء لتطوير قفل أطفال يمتاز بالسلاسة، مثل وظائف البلوتوث.

تحدث Rex أيضًا عن أهمية الامتثال التنظيمي وتجربة المستخدم، معربًا عن بالغ ثقته بأن العلم سيثبت فعالية أجهزة النيكوتين الإلكترونية لما لها من فوائد في الحد من أضرار التبغ.

واستشرافًا بالمستقبل، ستواصل FEELM جهودها في مجال الابتكار الهادفة إلى إجراء تحسينات في مجال استخدام السائل الإلكتروني. أوضح Rex، قائلاً: "إن التفكير الداخلي هو المحرك الذي يدفعنا إلى الأمام ويحفزنا على تحقيق المزيد من النجاح."

وتابع قائلاً: "إن القوة الدافعة وراء ابتكاراتنا هي إرساء الأساس لحياة أفضل. وأنا أعتقد أنه في ظل تطبيق هذه الفلسفة على النحو الأمثل في قلب كل أعمالنا، فإن الابتكارات ستسلك المسار الصحيح من تلقاء نفسها ولسوف ينجذب الشركاء المناسبون نحونا."

FEELM

تعد FEELM شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول أجهزة السجائر الإلكترونية المغلقة كما أنها علامة تجارية بارزة في مجال التكنولوجيا تعمل تحت مظلة SMOORE. وبالاعتماد على قوة تكنولوجيا تسخين لفائف السيراميك وتكنولوجيا تنقيح النكهة الأصلية، تدمج الشركة بين الابتكار والإلكترونيات، مما يفضي إلى تجربة تدخين إلكتروني

فائقة الإحساس والتميز.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص

اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.