التزام FEELM كما أوضحه Rex Zhang في حلقة نقاش آخر أخبار الأبحاث والابتكارات حول Ngps

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- في إطار المنتدى العالمي للتبغ والنيكوتين الذي عُقد مؤخرًا في سيول، أدلى Rex Zhang، مدير قسم الإستراتيجيات في SMOORE ورئيس هيئة الموظفين في FEELM بتصريحات في حلقة نقاش "آخر أخبار الأبحاث والابتكارات حول NGPs" وقدم معلومات جديدة عن الأبحاث والابتكارات المتعلقة بالتزام FEELM.
سرد Rex، رئيس قسم الإستراتيجيات العالمية في SMOORE ومدير التسويق في قسم السجائر الإلكترونية التابع لها، FEELM، بالتفصيل التقدم الذي أحرزته FEELM على صعيد الاستدامة واستخدام السوائل الإلكترونية. وصرح قائلاً: "لقد أدت حلول FEELM إلى تقليل كمية مواد الليثيوم في منتجات السجائر الإلكترونية مع زيادة العمر الافتراضي لمنتجاتها، مما يؤدي إلى تقليل التأثير السلبي للسجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة على البيئة."
"ولسوف يساعدنا هذا في إنتاج منتجات قيمة للمستخدمين ذات فعالية مضاعفة تدوم لفترة أطول قبل التخلص منها. وفي الوقت نفسه، نستخدم أيضًا مواد أقل لإنتاجها، لذا بحلول وقت التخلص منها، يكون التأثير السلبي الإجمالي على البيئة أقل."
وفي إطار إظهاره التزام FEELM بمنع تدخين القاصرين، شارك Zhang العديد من الحلول من قفل FEELM Max للأطفال، فأوضح قائلاً: "عندما يترك مستخدم بالغ السيجارة الإلكترونية ولا يستخدمها لفترة، سيتم قفل جهاز الرذاذ تلقائيًا". "وإذا حاول طفل لاحقًا استخدامها، فلن تنتج بخارًا. ولإعادة تنشيط السيجارة، يجب على المستخدم البالغ النفث بسرعة ثلاث مرات في غضون ثانيتين."
بالإضافة إلى ذلك، ذكر Rex أن FEELM تتعاون أيضًا مع بعض العملاء لتطوير قفل أطفال يمتاز بالسلاسة، مثل وظائف البلوتوث.
تحدث Rex أيضًا عن أهمية الامتثال التنظيمي وتجربة المستخدم، معربًا عن بالغ ثقته بأن العلم سيثبت فعالية أجهزة النيكوتين الإلكترونية لما لها من فوائد في الحد من أضرار التبغ.
واستشرافًا بالمستقبل، ستواصل FEELM جهودها في مجال الابتكار الهادفة إلى إجراء تحسينات في مجال استخدام السائل الإلكتروني. أوضح Rex، قائلاً: "إن التفكير الداخلي هو المحرك الذي يدفعنا إلى الأمام ويحفزنا على تحقيق المزيد من النجاح."
وتابع قائلاً: "إن القوة الدافعة وراء ابتكاراتنا هي إرساء الأساس لحياة أفضل. وأنا أعتقد أنه في ظل تطبيق هذه الفلسفة على النحو الأمثل في قلب كل أعمالنا، فإن الابتكارات ستسلك المسار الصحيح من تلقاء نفسها ولسوف ينجذب الشركاء المناسبون نحونا."
FEELM
تعد FEELM شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول أجهزة السجائر الإلكترونية المغلقة كما أنها علامة تجارية بارزة في مجال التكنولوجيا تعمل تحت مظلة SMOORE. وبالاعتماد على قوة تكنولوجيا تسخين لفائف السيراميك وتكنولوجيا تنقيح النكهة الأصلية، تدمج الشركة بين الابتكار والإلكترونيات، مما يفضي إلى تجربة تدخين إلكتروني
فائقة الإحساس والتميز.
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