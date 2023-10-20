Aldena Therapeutics تختار شركة PCI Pharma Services لتصنيع علاج بحثي مبتكر للأمراض الجلدية وتوزيعه

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقع اختيار Aldena Therapeutics، وهي شركة خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية تتمتع بالريادة في العلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير (siRNA) لمؤشرات الأمراض الجلدية، على PCI Pharma Services (PCI) ، وهي منظمة عالمية رائدة في مجال تطوير العقود والتصنيع (CDMO) لتركيب ALD-102 وتعبئته وتوزيعه، وهو علاج بحثي قابل للحقن قائم على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير (siRNA) لعلاج الأمراض الجلدية الالتهابية، وكل ذلك تحت سقف واحد في منشأة PCI في سان دييغو. يخضع ALD-102 للتجارب ما قبل السريرية حاليًا ويمثل العلاج الأكثر تقدمًا في خط منتجات Aldena.
تصيب الأمراض الجلدية أكثر من 900 مليون شخص حول العالم. وقد تم تحقيق تقدمات كبيرة في علاج الأمراض والاضطرابات الجلدية المختلفة. ومع ذلك، لا تزال هناك قيود وتحديات في هذا المجال. من خلال النهج القائم على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير (siRNA)، تقوم Aldena بتطوير علاجات متقدمة وطويلة الأمد للأمراض الجلدية. تؤدي منظمات تطوير العقود والتصنيع (CDMOs) دورًا حاسمًا في سلسلة القيمة الصيدلانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، لتقديم هذه العلاجات التي تُغيِّر حياة المرضى.
يقول الأستاذ الدكتور Thibaud Portal، الرئيس التنفيذي لشركة Aldena "تغمرنا السعادة الشديدة بعدما منحتنا الاتفاقية التي أبرمتها Aldena مع PCI الخدمات والدعم المتكاملين اللذين نحتاجهما للوفاء بالجداول الزمنية الطموحة للبحث والتطوير." "سيصبح هذا التعاون مع PCI ضروريًا مع مواصلتنا بناء خط إنتاجنا من المنتجات الجلدية الجديدة التي تستهدف الحالات التي لها احتياجات طبية لم تتم تلبيتها."
تتخصص شركة PCI في مجال التطوير والتصنيع، وخدمات التجارب السريرية، وتوصيل الأدوية المتقدمة وخدمات التكنولوجيا التجارية. وقد وقع اختيار Aldena على PCI نظرًا لما تتمتع به من خبرة في التركيبات المعقدة وسلسلة التبريد. يمكن استخدام منصة العزل المتطورة الآلية المُعقَّمة بدون قفازات للتعبئة والإنهاء من PCI لملء العديد من الأدوية المعقمة في القوارير والمحاقن لتلبية احتياجات العملاء من الحجم الصغير إلى المتوسط. تتألف المعدات، المقترنة بخدمات PCI الشاملة وشبكتها العالمية، من عرض Speed to StudyTM الذي تقدمه PCI، والذي يقلل بشكل كبير من متوسط الوقت المستغرق بدءًا من توقيع الاقتراح وصولاً إلى توزيع المنتج القابل للحقن لاستخدامه في التجارب السريرية.
يضمن جهاز تعبئة القوارير Microcell Vial Filler وSA25 Aseptic Filling Workcell في منشأة PCI في سان دييغو توصيل الأدوية من المرحلة الأولى حتى المرحلة الثالثة، ما يدعم احتياجات العملاء السريرية المحلية والعالمية. تعمل هذه الأجهزة المتقدمة على تسريع عملية التعبئة عبر التشغيل الآلي والقضاء على الحاجة إلى التدخل البشري في بيئة مُعقَّمة، ما يوفر مزايا في الامتثال مقارنةً بالمعدات القياسية.
على الرغم من تزايد الطلب على العلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير (siRNA) في صناعة المستحضرات الصيدلانية، فإن منظمات تطوير العقود والتصنيع المتخصصة للغاية مثل PCI يمكنها إدارة متطلبات المعالجة الفريدة للتركيبات الهشة ذات الجزيئات الكبيرة لتصنيعها بأمان وكفاءة.
يقول سالم حفار، الرئيس التنفيذي لشركة PCI Pharma Services "نفخر بأننا إحدى منظمات تطوير العقود والتصنيع القليلة في كل أنحاء العالم القادرة على تقديم إمكانات متكاملة للتعبئة والإنهاء المُعقَّمين، إلى جانب مرافق التعبئة السريرية لدينا، إلى العملاء الذين يطوّرون أساليب جديدة ومبتكرة لعلاج الأمراض." "إن العمل مع شركات مبتكرة مثل Aldena يعزى بشكل مباشر إلى مهمتنا المتمثلة في توفير حلول سلسلة التوريد السريرية والتجارية لتحسين حياة المرضى في نهاية المطاف."
لدعم عملائها بشكل أفضل في كل أنحاء العالم، استثمرت PCI مؤخرًا في التوسعات في روكفورد، إلينوي ، وتريديجار، ويلز ، بالإضافة إلى تأسيس مرافق جديدة في بيدفورد، نيو هامبشاير ، وبوسطن، ماساتشوستس .
نبذة عن Aldena
Aldena Therapeutics هي شركة تكنولوجيا حيوية يوجد مقرها في بوسطن ولوزان ولندن تُركِّز على العلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير (siRNA) للمرضى الذين يعانون من الأمراض الجلدية. شارك في تأسيس الشركة البروفيسور John Harris (الأستاذ الدكتور، الحاصل على دكتوراه في الطب، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس تشان)، والبروفيسور Mark Prausnitz (الأستاذ الدكتور، الأستاذ الجامعي بمعهد جورجيا للتكنولوجيا) والدكتور Andrew Tadros (الأستاذ الدكتور، الحاصل على دكتوراه في الطب) وبدعم من الشركة العالمية للاستثمار Medicxi. يقود شركة Aldena Therapeutics منذ إنشائها اختصاصي الأمراض الجلدية، الرئيس التنفيذي، Thibaud Portal، الحاصل على درجة الدكتوراه، والذي قاد سابقًا أعمال أدوية الوصفات الطبية وإستراتيجياتها في شركة Galderma SA بعدما شغل عدة مناصب عليا في مجال البحث والتطوير وشارك في تأسيس العديد من الشركات الناشئة التي تُركِّز على الأمراض الجلدية. تسعى شركة Aldena إلى تنفيذ العديد من البرامج المبتكرة، وتطلق حاليًا برنامج GLP غير السريري باعتماد العقار البحثي الجديد (IND) لمشاريعها الرائدة.
نبذة عن PCI Pharma Services
PCI هي منظمة تطوير العقود والتصنيع (CDMO) الرائدة عالميًا، التي تقدم للعملاء إمكانات شاملة ومتكاملة لتطوير الأدوية وتصنيعها وتعبئتها، ما يزيد من سرعة وصول منتجاتها إلى السوق وفرص النجاح التجاري. تقدم PCI الخبرة المثبتة الكفاءة التي ترافق أكثر من 90 منتجًا ناجحًا يتم إطلاقها كل عام وعلى مدى خمسة عقود في مجال خدمات الرعاية الصحية. لدينا حاليًا 30 موقعًا في سبع دول (أستراليا وكندا والولايات المتحدة وأيرلندا وويلز وألمانيا وإسبانيا) وأكثر من 5000 موظف يعملون على تقديم علاجات تُغيِّر حياة المرضى. تتيح لنا التكنولوجيا الرائدة والاستثمار المستمر تلبية الاحتياجات العالمية لتطوير الأدوية طوال دورة حياة المنتجات بأكملها، بدءًا من قدرات التصنيع مرورًا بسلسلة التوريد للتجارب السريرية ووصولاً إلى التسويق التجاري. ينظر إلينا عملاؤنا باعتبارنا امتدادًا لأعمالهم وشريكًا تعاونيًا لديه هدف مشترك يتمثل في تحسين حياة المرضى. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة pci
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