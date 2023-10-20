Aldena Therapeutics تختار شركة PCI Pharma Services لتصنيع علاج بحثي مبتكر للأمراض الجلدية وتوزيعه

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقع اختيار Aldena Therapeutics، وهي شركة خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية تتمتع بالريادة في العلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير (siRNA) لمؤشرات الأمراض الجلدية، على PCI Pharma Services (PCI) ، وهي منظمة عالمية رائدة في مجال تطوير العقود والتصنيع (CDMO) لتركيب ALD-102 وتعبئته وتوزيعه، وهو علاج بحثي قابل للحقن قائم على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير (siRNA) لعلاج الأمراض الجلدية الالتهابية، وكل ذلك تحت سقف واحد في منشأة PCI في سان دييغو. يخضع ALD-102 للتجارب ما قبل السريرية حاليًا ويمثل العلاج الأكثر تقدمًا في خط منتجات Aldena.

تصيب الأمراض الجلدية أكثر من 900 مليون شخص حول العالم. وقد تم تحقيق تقدمات كبيرة في علاج الأمراض والاضطرابات الجلدية المختلفة. ومع ذلك، لا تزال هناك قيود وتحديات في هذا المجال. من خلال النهج القائم على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير (siRNA)، تقوم Aldena بتطوير علاجات متقدمة وطويلة الأمد للأمراض الجلدية. تؤدي منظمات تطوير العقود والتصنيع (CDMOs) دورًا حاسمًا في سلسلة القيمة الصيدلانية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، لتقديم هذه العلاجات التي تُغيِّر حياة المرضى.

يقول الأستاذ الدكتور Thibaud Portal، الرئيس التنفيذي لشركة Aldena "تغمرنا السعادة الشديدة بعدما منحتنا الاتفاقية التي أبرمتها Aldena مع PCI الخدمات والدعم المتكاملين اللذين نحتاجهما للوفاء بالجداول الزمنية الطموحة للبحث والتطوير." "سيصبح هذا التعاون مع PCI ضروريًا مع مواصلتنا بناء خط إنتاجنا من المنتجات الجلدية الجديدة التي تستهدف الحالات التي لها احتياجات طبية لم تتم تلبيتها."

تتخصص شركة PCI في مجال التطوير والتصنيع، وخدمات التجارب السريرية، وتوصيل الأدوية المتقدمة وخدمات التكنولوجيا التجارية. وقد وقع اختيار Aldena على PCI نظرًا لما تتمتع به من خبرة في التركيبات المعقدة وسلسلة التبريد. يمكن استخدام منصة العزل المتطورة الآلية المُعقَّمة بدون قفازات للتعبئة والإنهاء من PCI لملء العديد من الأدوية المعقمة في القوارير والمحاقن لتلبية احتياجات العملاء من الحجم الصغير إلى المتوسط. تتألف المعدات، المقترنة بخدمات PCI الشاملة وشبكتها العالمية، من عرض Speed to StudyTM‎ الذي تقدمه PCI، والذي يقلل بشكل كبير من متوسط الوقت المستغرق بدءًا من توقيع الاقتراح وصولاً إلى توزيع المنتج القابل للحقن لاستخدامه في التجارب السريرية.

يضمن جهاز تعبئة القوارير Microcell Vial Filler وSA25 Aseptic Filling Workcell في منشأة PCI في سان دييغو توصيل الأدوية من المرحلة الأولى حتى المرحلة الثالثة، ما يدعم احتياجات العملاء السريرية المحلية والعالمية. تعمل هذه الأجهزة المتقدمة على تسريع عملية التعبئة عبر التشغيل الآلي والقضاء على الحاجة إلى التدخل البشري في بيئة مُعقَّمة، ما يوفر مزايا في الامتثال مقارنةً بالمعدات القياسية.

على الرغم من تزايد الطلب على العلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير (siRNA) في صناعة المستحضرات الصيدلانية، فإن منظمات تطوير العقود والتصنيع المتخصصة للغاية مثل PCI يمكنها إدارة متطلبات المعالجة الفريدة للتركيبات الهشة ذات الجزيئات الكبيرة لتصنيعها بأمان وكفاءة.

يقول سالم حفار، الرئيس التنفيذي لشركة PCI Pharma Services "نفخر بأننا إحدى منظمات تطوير العقود والتصنيع القليلة في كل أنحاء العالم القادرة على تقديم إمكانات متكاملة للتعبئة والإنهاء المُعقَّمين، إلى جانب مرافق التعبئة السريرية لدينا، إلى العملاء الذين يطوّرون أساليب جديدة ومبتكرة لعلاج الأمراض." "إن العمل مع شركات مبتكرة مثل Aldena يعزى بشكل مباشر إلى مهمتنا المتمثلة في توفير حلول سلسلة التوريد السريرية والتجارية لتحسين حياة المرضى في نهاية المطاف."

لدعم عملائها بشكل أفضل في كل أنحاء العالم، استثمرت PCI مؤخرًا في التوسعات في روكفورد، إلينوي ، وتريديجار، ويلز ، بالإضافة إلى تأسيس مرافق جديدة في بيدفورد، نيو هامبشاير ، وبوسطن، ماساتشوستس .

نبذة عن Aldena

Aldena Therapeutics هي شركة تكنولوجيا حيوية يوجد مقرها في بوسطن ولوزان ولندن تُركِّز على العلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المتداخل الصغير (siRNA) للمرضى الذين يعانون من الأمراض الجلدية. شارك في تأسيس الشركة البروفيسور John Harris (الأستاذ الدكتور، الحاصل على دكتوراه في الطب، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس تشان)، والبروفيسور Mark Prausnitz (الأستاذ الدكتور، الأستاذ الجامعي بمعهد جورجيا للتكنولوجيا) والدكتور Andrew Tadros (الأستاذ الدكتور، الحاصل على دكتوراه في الطب) وبدعم من الشركة العالمية للاستثمار Medicxi. يقود شركة Aldena Therapeutics منذ إنشائها اختصاصي الأمراض الجلدية، الرئيس التنفيذي، Thibaud Portal، الحاصل على درجة الدكتوراه، والذي قاد سابقًا أعمال أدوية الوصفات الطبية وإستراتيجياتها في شركة Galderma SA بعدما شغل عدة مناصب عليا في مجال البحث والتطوير وشارك في تأسيس العديد من الشركات الناشئة التي تُركِّز على الأمراض الجلدية. تسعى شركة Aldena إلى تنفيذ العديد من البرامج المبتكرة، وتطلق حاليًا برنامج GLP غير السريري باعتماد العقار البحثي الجديد (IND) لمشاريعها الرائدة.

نبذة عن PCI Pharma Services

PCI هي منظمة تطوير العقود والتصنيع (CDMO) الرائدة عالميًا، التي تقدم للعملاء إمكانات شاملة ومتكاملة لتطوير الأدوية وتصنيعها وتعبئتها، ما يزيد من سرعة وصول منتجاتها إلى السوق وفرص النجاح التجاري. تقدم PCI الخبرة المثبتة الكفاءة التي ترافق أكثر من 90 منتجًا ناجحًا يتم إطلاقها كل عام وعلى مدى خمسة عقود في مجال خدمات الرعاية الصحية. لدينا حاليًا 30 موقعًا في سبع دول (أستراليا وكندا والولايات المتحدة وأيرلندا وويلز وألمانيا وإسبانيا) وأكثر من 5000 موظف يعملون على تقديم علاجات تُغيِّر حياة المرضى. تتيح لنا التكنولوجيا الرائدة والاستثمار المستمر تلبية الاحتياجات العالمية لتطوير الأدوية طوال دورة حياة المنتجات بأكملها، بدءًا من قدرات التصنيع مرورًا بسلسلة التوريد للتجارب السريرية ووصولاً إلى التسويق التجاري. ينظر إلينا عملاؤنا باعتبارنا امتدادًا لأعمالهم وشريكًا تعاونيًا لديه هدف مشترك يتمثل في تحسين حياة المرضى. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة pci

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