خسائر حادة لأسهم تسلا تفقد ثروة إيلون ماسك 9 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خسرت أسهم شركة تسلا الأمريكية صانعة السيارات الكهربائية العملاقة، أكثر من 9% في إغلاق جلسة الخميس لبورصة وول ستريت ، لتسجل أكبر خسارة يومية له في 3 أشهر لتفقد الشركة 72 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.
كما خسر الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك حوالي 9 مليارات دولار من ثروته في هذه الجلسة بعد الخسائر الحادة للسهم.وفق ما نقلت سي إن بي سي.
وجاءت هذه الخسائر بعد أن أعلنت صانعة السيارات الكهربائية نتائج دون التوقعات وسط تحذيرات بشأن آفاق المبيعات.
وبلغت ربحية السهم 66 سنتًا للسهم الواحد معدلة مقابل 73 سنتًا للسهم الواحد المتوقعة.
وعزى“ماسك” هبوط الأرباح إلى تخفيضات الأسعار التي نفذتها الشركة في إطار منافستها مع الشركات الصينية الصاعدة بقوة.
وأغلقت المؤشرات الأمريكية على خسائر جماعية في جلسة الخميس بضغط من انخفاض حاد في أسهم تسلا ومع تباين في أداء عوائد سندات الخزانة بعد تصريحات رئيس الفدرالي.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 5.16% من أعلى مستوياتها منذ عام 2006، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.99% للمرة الأولى منذ عام 2007.
أ ش أ
MENAFN20102023000202011048ID1107275531
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