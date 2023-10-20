خسائر حادة لأسهم تسلا تفقد ثروة إيلون ماسك 9 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) خسرت أسهم شركة تسلا الأمريكية صانعة السيارات الكهربائية العملاقة، أكثر من 9% في إغلاق جلسة الخميس لبورصة وول ستريت ، لتسجل أكبر خسارة يومية له في 3 أشهر لتفقد الشركة 72 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

كما خسر الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك حوالي 9 مليارات دولار من ثروته في هذه الجلسة بعد الخسائر الحادة للسهم.وفق ما نقلت سي إن بي سي.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أعلنت صانعة السيارات الكهربائية نتائج دون التوقعات وسط تحذيرات بشأن آفاق المبيعات.

وبلغت ربحية السهم 66 سنتًا للسهم الواحد معدلة مقابل 73 سنتًا للسهم الواحد المتوقعة.

وعزى“ماسك” هبوط الأرباح إلى تخفيضات الأسعار التي نفذتها الشركة في إطار منافستها مع الشركات الصينية الصاعدة بقوة.

وأغلقت المؤشرات الأمريكية على خسائر جماعية في جلسة الخميس بضغط من انخفاض حاد في أسهم تسلا ومع تباين في أداء عوائد سندات الخزانة بعد تصريحات رئيس الفدرالي.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 5.16% من أعلى مستوياتها منذ عام 2006، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.99% للمرة الأولى منذ عام 2007.





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