موديز تضع تصنيف إسرائيل الائتماني قيد المُراجعة لاحتمال خفضه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة“موديز” للتصنيف الائتماني، إنها وضعت تصنيف إسرائيل عند“A1” قيد المراجعة لاحتمال خفضه.
وقالت الوكالة -حسب القناة السابعة الإسرائيلية-:“إن هذه المراجعة جاءت بسبب الحرب العنيفة غير المتوقعة بين إسرائيل وحماس، ردًا على هجوم واسع النطاق ومتعدد الجوانب من قبل حركة (حماس)”.
وأضافت“موديز” أنه على الرغم من أن الملف الائتماني لإسرائيل“أثبت مرونته” في مواجهة الاضطرابات والصراعات في الماضي، إلا أن شدة الصراع الحالي“تزيد من إمكانية حدوث تأثير ائتماني مادي طويل الأمد”.
ويأتي قرار وكالة“موديز” بعد يومين من اتخاذ وكالة التصنيف الائتماني“فيتش” خطوة مماثلة.
أ ش أ
MENAFN20102023000202011048ID1107275530
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