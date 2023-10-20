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موديز تضع تصنيف إسرائيل الائتماني قيد المُراجعة لاحتمال خفضه

10/20/2023 4:15:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت وكالة“موديز” للتصنيف الائتماني، إنها وضعت تصنيف إسرائيل عند“A1” قيد المراجعة لاحتمال خفضه.

وقالت الوكالة -حسب القناة السابعة الإسرائيلية-:“إن هذه المراجعة جاءت بسبب الحرب العنيفة غير المتوقعة بين إسرائيل وحماس، ردًا على هجوم واسع النطاق ومتعدد الجوانب من قبل حركة (حماس)”.

وأضافت“موديز” أنه على الرغم من أن الملف الائتماني لإسرائيل“أثبت مرونته” في مواجهة الاضطرابات والصراعات في الماضي، إلا أن شدة الصراع الحالي“تزيد من إمكانية حدوث تأثير ائتماني مادي طويل الأمد”.

ويأتي قرار وكالة“موديز” بعد يومين من اتخاذ وكالة التصنيف الائتماني“فيتش” خطوة مماثلة.


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