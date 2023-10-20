خام برنت فوق 93 دولارًا بفعل توترات الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) زادت أسعار النفط خلال تداولات اليوم، مدفوعة بتصاعد وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإصدار الولايات المتحدة تحذيراً لرعاياها في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.92% إلى 93.23 دولار للبرميل، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، كما زادت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.05% إلى 89.30 دولار للبرميل.

وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أمس أن واشنطن تسعى لشراء 6 ملايين برميل من النفط الخام لتسليمها لاحتياطي البترول الاستراتيجي في ديسمبر ويناير، مع مواصلة خطتها لتجديد مخزون الطوارئ.





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