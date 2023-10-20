خام برنت فوق 93 دولارًا بفعل توترات الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت أسعار النفط خلال تداولات اليوم، مدفوعة بتصاعد وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإصدار الولايات المتحدة تحذيراً لرعاياها في جميع أنحاء العالم.
وارتفعت عقود خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.92% إلى 93.23 دولار للبرميل، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، كما زادت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.05% إلى 89.30 دولار للبرميل.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أمس أن واشنطن تسعى لشراء 6 ملايين برميل من النفط الخام لتسليمها لاحتياطي البترول الاستراتيجي في ديسمبر ويناير، مع مواصلة خطتها لتجديد مخزون الطوارئ.
أ ش أ
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