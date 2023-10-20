وزير البترول يبحث مع هني ويل العالمية إطلاق شركة لإنتاج وقود الطائرات المستدام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع محمد محيسن، رئيس شركة (هني ويل) العالمية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وتركيا، وخالد هاشم الرئيس الإقليمي للشركة، دراسة جدوى المشروع الجاري العمل عليها حالياً وإمكانية تأسيس شركة جديدة لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالشراكة بين وزارة البترول، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة البترول – في بيان اليوم /الجمعة/ – أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تقدر بـ 120 ألف طن سنوياً من منتج وقود الطائرات المستدام وذلك باستخدام زيت الطعام المستخدم والمتوفر محلياً كمادة خام أساسية، اعتماداً على أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال، حيث يعمل هذا الوقود على خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 90% من الوقود التقليدي، ومن المقترح إقامته بجوار شركة أنربك بالإسكندرية بهدف التكامل مع شركات قطاع البترول القائمة بالمنطقة.
وأكد وزير البترول أن مشروع إنتاج الوقود الحيوي المستدام يأتي في ضوء التوجه العالمي للتحول نحو الطاقات الخضراء والتزام الدولة المصرية بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الوقود الحيوي يُعد أحد أهم مشروعات القيمة المضافة التي يتم العمل على تنفيذها حالياً، ويضع مصر في مقدمة الدول التي تنفذه في المنطقة، ويسهم في تعزيز فرص الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة عالمياً، مما يحقق عائداً على الاقتصاد الوطني.
كما يهدف المشروع إلى تلبية جزء من الاحتياجات المتنامية لشركات الطيران الوطنية والعالمية، والتي ستكون ملزمة وفقًا للقوانين الدولية بضرورة استخدام نسبة من وقود الطائرات المستدام، تبدأ هذه النسبة من 2% في يناير 2025 وتصل إلى 70% بحلول نهاية عام 2050.
من جانبهم، أشار مسؤولو شركة (هني ويل) إلى أهمية هذا المشروع نظراً للطلب المتزايد إقليمياً وعالمياً على وقود الطائرات المستدام، حيث تم التأكيد على ذلك خلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ العام الماضي، ولفتوا إلى أن هناك 24 مصنعًا فقط لوقود الطائرات المستدام حول العالم، مما يجعله أحد المجالات الجاذبة للاستثمار.
وأعربوا عن تطلعهم لزيادة استثمارات الشركة في مصر، خاصة في مجالات خفض الانبعاثات والتحول الرقمي وإنتاج الهيدروجين وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وغيرها من المجالات التي يمكن لهني ويل تقديم خدمات هندسية فيها.
أ ش أ
MENAFN20102023000202011048ID1107275528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.