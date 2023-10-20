وزير البترول يبحث مع هني ويل العالمية إطلاق شركة لإنتاج وقود الطائرات المستدام

MENAFN - Al-Borsa News) بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع محمد محيسن، رئيس شركة (هني ويل) العالمية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وتركيا، وخالد هاشم الرئيس الإقليمي للشركة، دراسة جدوى المشروع الجاري العمل عليها حالياً وإمكانية تأسيس شركة جديدة لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالشراكة بين وزارة البترول، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة البترول – في بيان اليوم /الجمعة/ – أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تقدر بـ 120 ألف طن سنوياً من منتج وقود الطائرات المستدام وذلك باستخدام زيت الطعام المستخدم والمتوفر محلياً كمادة خام أساسية، اعتماداً على أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال، حيث يعمل هذا الوقود على خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 90% من الوقود التقليدي، ومن المقترح إقامته بجوار شركة أنربك بالإسكندرية بهدف التكامل مع شركات قطاع البترول القائمة بالمنطقة.

وأكد وزير البترول أن مشروع إنتاج الوقود الحيوي المستدام يأتي في ضوء التوجه العالمي للتحول نحو الطاقات الخضراء والتزام الدولة المصرية بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع الوقود الحيوي يُعد أحد أهم مشروعات القيمة المضافة التي يتم العمل على تنفيذها حالياً، ويضع مصر في مقدمة الدول التي تنفذه في المنطقة، ويسهم في تعزيز فرص الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة عالمياً، مما يحقق عائداً على الاقتصاد الوطني.

كما يهدف المشروع إلى تلبية جزء من الاحتياجات المتنامية لشركات الطيران الوطنية والعالمية، والتي ستكون ملزمة وفقًا للقوانين الدولية بضرورة استخدام نسبة من وقود الطائرات المستدام، تبدأ هذه النسبة من 2% في يناير 2025 وتصل إلى 70% بحلول نهاية عام 2050.

من جانبهم، أشار مسؤولو شركة (هني ويل) إلى أهمية هذا المشروع نظراً للطلب المتزايد إقليمياً وعالمياً على وقود الطائرات المستدام، حيث تم التأكيد على ذلك خلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ العام الماضي، ولفتوا إلى أن هناك 24 مصنعًا فقط لوقود الطائرات المستدام حول العالم، مما يجعله أحد المجالات الجاذبة للاستثمار.

وأعربوا عن تطلعهم لزيادة استثمارات الشركة في مصر، خاصة في مجالات خفض الانبعاثات والتحول الرقمي وإنتاج الهيدروجين وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وغيرها من المجالات التي يمكن لهني ويل تقديم خدمات هندسية فيها.





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