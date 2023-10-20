بيانات الإماراتية: بدء تصنيع الأقمار الصناعية في الإمارات خلال النصف الأول 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة“بيانات” – المزودة لحلول البيانات الجيومكانية والتحليلات المدعمة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية- عن دخولها مجال تصنيع الأقمار الصناعية، إذ سيتم تصنيع أول قمر صناعي بالشراكة مع“الياه سات” وشركة“أي ساي” الفنلندية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2025.
وذكرت الشركة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أنه وبموجب اتفاقية بين كل من (بيانات والياه سات وأي ساي الفنلندية) ستشهد السنوات الأربع المقبلة إطلاق ما بين 7 إلى 9 أقمار صناعية منها على الأقل 5 أقمار إماراتية الصنع.
أ ش أ
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