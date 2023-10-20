بيانات الإماراتية: بدء تصنيع الأقمار الصناعية في الإمارات خلال النصف الأول 2025

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“بيانات” – المزودة لحلول البيانات الجيومكانية والتحليلات المدعمة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية- عن دخولها مجال تصنيع الأقمار الصناعية، إذ سيتم تصنيع أول قمر صناعي بالشراكة مع“الياه سات” وشركة“أي ساي” الفنلندية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2025.

وذكرت الشركة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أنه وبموجب اتفاقية بين كل من (بيانات والياه سات وأي ساي الفنلندية) ستشهد السنوات الأربع المقبلة إطلاق ما بين 7 إلى 9 أقمار صناعية منها على الأقل 5 أقمار إماراتية الصنع.





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