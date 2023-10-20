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محمد بن سلمان: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967

10/20/2023 4:13:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض/PNN- دعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.

وقال سلمان في بيان له، اليوم الجمعة، " يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء و نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة"
وأكد سلمان على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية في كلا الطرفين.

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