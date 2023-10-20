محمد بن سلمان: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967

(MENAFN
- Palestine News Network )
الرياض/PNN- دعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.
وقال سلمان في بيان له، اليوم الجمعة، " يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء و نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة"
وأكد سلمان على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية في كلا الطرفين.
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