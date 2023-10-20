محمد بن سلمان: ندعو إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967

MENAFN - Palestine News Network ) الرياض/PNN- دعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.

وقال سلمان في بيان له، اليوم الجمعة، " يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء و نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة"

وأكد سلمان على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية في كلا الطرفين.

