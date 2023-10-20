الخطوط المغربية تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الرباط/PNN-أعلنت الخطوط الملكية المغربية (حكومية)، أمس الخميس، إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقالت الشركة في بيان، على موقعها الإلكتروني، إنها "ألغت رحلاتها المبرمجة إلى غاية 30 أكتوبر الحالي".
ولفت البيان إلى أن الإلغاء "شمل الرحلات من وإلى تل أبيب".
ووقع المغرب وإسرائيل أواخر 2020 اتفاق تطبيع استؤنفت بموجبه العلاقات الدبلوماسية التي تم تجميدها عام 2000 إبان الانتفاضة .
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