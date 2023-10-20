الخطوط المغربية تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) الرباط/PNN-أعلنت الخطوط الملكية المغربية (حكومية)، أمس الخميس، إلغاء رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت الشركة في بيان، على موقعها الإلكتروني، إنها "ألغت رحلاتها المبرمجة إلى غاية 30 أكتوبر الحالي".

ولفت البيان إلى أن الإلغاء "شمل الرحلات من وإلى تل أبيب".

ووقع المغرب وإسرائيل أواخر 2020 اتفاق تطبيع استؤنفت بموجبه العلاقات الدبلوماسية التي تم تجميدها عام 2000 إبان الانتفاضة .



