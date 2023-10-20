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استطلاع: أغلبية في إسرائيل تؤيد اجتياحا واسعا لقطاع غزة

10/20/2023 4:13:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أيد 65% من الاسرائيلين
شن عملية عسكرية برية واسعة في قطاع غزة، فيما عارض ذلك 21%، وقال 14% إن لا رأي لديهم حول ذلك، وفق استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، وأظهر أن لا فرق في المواقف بين ناخبي حزب الليكود وناخبي حزب "ييش عتيد

و دعا 51% إلى عملية عسكرية واسعة ضد حزب الله في لبنان بادعاء الرد على إطلاق قذائف باتجاه شمال إسرائيل، وأيد 30% شن عملية عسكرية موضعية ضد حزب الله.

ورأت أغلبية عظمى، بنسبة 80%، أن على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والسياسية التي أدت إلى نجاح حركة حماس في شن هجوم واسع ومفاجئ في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقال 69% من ناخبي الليكود إن على نتنياهو الإعلان عن تحمله مسؤولية هذه الإخفاقات. ويأتي ذلك بعد إعلان وزراء ومسؤولين أمنيين وعسكريين عن تحملهم مسؤولية هذا الإخفاق، فيما يمتنع نتنياهو عن ذلك حتى الآن.

واستمر التراجع في شعبية نتنياهو، الأسبوع الحالي، وتبين أن 28% يفضلون أن يتولى نتنياهو منصب رئيس الحكومة، فيما قال 49% إنهم يفضلون أن يتولى هذا المنصب رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس.

وتبين من الاستطلاع أيضا أن شعبية أحزاب الائتلاف الحالي لا تزال تنخفض، وأنه لو جرت انتخابات للكنيست الآن لحصلت أحزاب الائتلاف على 43 مقعدا، علما أنها ممثلة اليوم بـ64 مقعدا. وستحصل أحزاب المعارضة في انتخابات جديدة على 77 مقعدا، أو على 68 مقعدا من دون الأحزاب العربية.

MENAFN20102023000205011050ID1107275513

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