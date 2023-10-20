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إسرائيل تخلي سفاراتها في تركيا والبحرين والأردن والمغرب

10/20/2023 4:13:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-أخلت إسرائيل عددا من سفاراتها في دول الشرق الأوسط، بينها البحرين والأردن والمغرب، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس الخميس.


هذا وسحبت إسرائيل جميع موظفيها الدبلوماسيين من تركيا "لأسباب أمنية" على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة.


وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما "تم سحب جميع الموظفين الإسرائيليين من البعثات الدبلوماسية في تركيا لأسباب أمنية".


وقالت هيئة البث عبر موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، إن "إسرائيل أخلت العديد من سفاراتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك السفارة الموجودة في المنامة بالبحرين".


وأضافت الهيئة الإسرائيلية: "تم إخلاء السفارة في الأردن مع بداية الحرب بأمر من وزير الخارجية (إيلي كوهين) ومدير عام الوزارة".


وتابعت الهيئة: "كما تم إخلاء السفارة في المغرب"، دون المزيد من التفاصيل.


والأربعاء، أخلت إسرائيل سفارتها لدى مصر، في أعقاب التوترات الأمنية وازدياد وتيرة التظاهرات في المدن المصرية.

المصدر: (الأناضول- شينخوا)


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