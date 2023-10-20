إسرائيل تخلي سفاراتها في تركيا والبحرين والأردن والمغرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-أخلت إسرائيل عددا من سفاراتها في دول الشرق الأوسط، بينها البحرين والأردن والمغرب، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس الخميس.
هذا وسحبت إسرائيل جميع موظفيها الدبلوماسيين من تركيا "لأسباب أمنية" على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما "تم سحب جميع الموظفين الإسرائيليين من البعثات الدبلوماسية في تركيا لأسباب أمنية".
وقالت هيئة البث عبر موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، إن "إسرائيل أخلت العديد من سفاراتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك السفارة الموجودة في المنامة بالبحرين".
وأضافت الهيئة الإسرائيلية: "تم إخلاء السفارة في الأردن مع بداية الحرب بأمر من وزير الخارجية (إيلي كوهين) ومدير عام الوزارة".
وتابعت الهيئة: "كما تم إخلاء السفارة في المغرب"، دون المزيد من التفاصيل.
والأربعاء، أخلت إسرائيل سفارتها لدى مصر، في أعقاب التوترات الأمنية وازدياد وتيرة التظاهرات في المدن المصرية.
المصدر: (الأناضول- شينخوا)
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