المجتمعات العمرانية تبحث سبل تطوير ورفع أداء منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على وحدة تنظيم النقل الجماعي، ببذل المزيد من الجهد لرفع مستوى خدمة النقل الجماعي المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لزيادة عدد المترددين على الخدمة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد والتوسعات العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة.
وفي هذا السياق، عقد مسئولو وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة المشغلة لمنظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة ، بمقر الوحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور كل من المهندسة إيمان نبيل كامل وكيل أول الوزارة، والمهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة ومسئولي الشركة ومجموعات العمل بالوحدة، بشأن حزمة من القرارات والتوصيات اتخذتها وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سبيل تطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، لتلبية متطلبات المواطنين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أنه تم خلال الاجتماع تقييم آداء العمل بالمنظومة للعام الحالي 2023، وبحث سبل التطوير لرفع الأداء عن طريق حزمة من المهام أهمها: رفع كفاءة المواقف وتطوير الطرق والمركبات، وكذا زيادة المسارات والخطوط لتشمل أنحاء المدينة كافة، وربطها بالمناطق الحيوية لتحقيق التكامل بين جميع أنواع النقل المختلفة، وتوزيع تلك الخطوط بشكل عادل يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
وأفاد المهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة، بأنه تم الاتفاق مع الشركة المشغلة على تدعيم المنظومة وتوفير 35 أتوبيسا لخدمة المدن الجديدة وتغطية جميع الأنحاء خاصة المشاريع القومية مثل ( دار مصر – سكن مصر – جنة – الإسكان الاجتماعي) بما يتناسب مع الكثافات السكانية بتلك المشروعات مع تطوير ورفع كفاءة جميع نقاط الـ BUS STOP لتتماشى مع الشكل الحضاري المستدام.
أ ش أ
MENAFN20102023000202011048ID1107275460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.