المجتمعات العمرانية تبحث سبل تطوير ورفع أداء منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على وحدة تنظيم النقل الجماعي، ببذل المزيد من الجهد لرفع مستوى خدمة النقل الجماعي المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لزيادة عدد المترددين على الخدمة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد والتوسعات العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة.

وفي هذا السياق، عقد مسئولو وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة المشغلة لمنظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة ، بمقر الوحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور كل من المهندسة إيمان نبيل كامل وكيل أول الوزارة، والمهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة ومسئولي الشركة ومجموعات العمل بالوحدة، بشأن حزمة من القرارات والتوصيات اتخذتها وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سبيل تطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، لتلبية متطلبات المواطنين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أنه تم خلال الاجتماع تقييم آداء العمل بالمنظومة للعام الحالي 2023، وبحث سبل التطوير لرفع الأداء عن طريق حزمة من المهام أهمها: رفع كفاءة المواقف وتطوير الطرق والمركبات، وكذا زيادة المسارات والخطوط لتشمل أنحاء المدينة كافة، وربطها بالمناطق الحيوية لتحقيق التكامل بين جميع أنواع النقل المختلفة، وتوزيع تلك الخطوط بشكل عادل يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأفاد المهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة، بأنه تم الاتفاق مع الشركة المشغلة على تدعيم المنظومة وتوفير 35 أتوبيسا لخدمة المدن الجديدة وتغطية جميع الأنحاء خاصة المشاريع القومية مثل ( دار مصر – سكن مصر – جنة – الإسكان الاجتماعي) بما يتناسب مع الكثافات السكانية بتلك المشروعات مع تطوير ورفع كفاءة جميع نقاط الـ BUS STOP لتتماشى مع الشكل الحضاري المستدام.





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