الشؤون العربية في الصحافة السويسرية



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) 日本語 (ja) スイスの視点で振り返る日本関連記事の一覧Español (es) Noticias de España y Latinoamérica en la prensa suizaPortuguês (pt) Notícias do Brasil, Portugal e África lusófona中文 (zh) 瑞士媒体有关中国的报道Pусский (ru) Обзоры прессы Швейцарии

مرحبا بك في الصفحة الخاصّة بمراجعات سويس إنفو (SWI swissinfo) للصحافة السويسرية !

هذه العروض الصحفية موجّهة لك بالتحديد، متابعنا ومتابعتنا من المنطقة العربية. نقدّم لك هنا كلّ يوم جمعة ملخّصًا لأبرز الأخبار والتقارير والمقالات التحليلية الصادرة في الصحف والقنوات الإعلامية السويسرية، والتي تهمّك مباشرة.

للبقاء على اطّلاع بآخر المستجدّات، ندعوك إلى وضع إشارة مرجعية (Bookmark) على هذه الصفحة، والتسجيل عبر هذا الرابط للحصول على النشرة الإخبارية كلّ أسبوع.

وفيما يلي أحدث أعداد العروض الصحفية:

من 14 إلى 20 أكتوبر

مواطن سويسريّ فلسطينيّ محاصر في قطاع غزة. طفلة فلسطينية بريطانية عالقة في معبر رفح. مؤلّفة وناشطة إعلامية ألمانية تقول إنّه "يجب أن يرغب الفلسطينيون في تحرير أنفسهم ووضع أسطورة الضحية جانباً". هنا أهم ما تناقلته الصحف السويسرية حول الحرب الفلسطينية الإسرائيلية هذا الأسبوع.

المزيد

المزيد