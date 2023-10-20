Friday, 20 October 2023 11:59 GMT

الشؤون العربية في الصحافة السويسرية

10/20/2023 3:12:53 AM
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    مرحبا بك في الصفحة الخاصّة بمراجعات سويس إنفو (SWI swissinfo) للصحافة السويسرية !

    هذه العروض الصحفية موجّهة لك بالتحديد، متابعنا ومتابعتنا من المنطقة العربية. نقدّم لك هنا كلّ يوم جمعة ملخّصًا لأبرز الأخبار والتقارير والمقالات التحليلية الصادرة في الصحف والقنوات الإعلامية السويسرية، والتي تهمّك مباشرة.

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    وفيما يلي أحدث أعداد العروض الصحفية:

    من 14 إلى 20 أكتوبر

    مواطن سويسريّ فلسطينيّ محاصر في قطاع غزة. طفلة فلسطينية بريطانية عالقة في معبر رفح. مؤلّفة وناشطة إعلامية ألمانية تقول إنّه "يجب أن يرغب الفلسطينيون في تحرير أنفسهم ووضع أسطورة الضحية جانباً". هنا أهم ما تناقلته الصحف السويسرية حول الحرب الفلسطينية الإسرائيلية هذا الأسبوع.

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