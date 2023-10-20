الشؤون العربية في الصحافة السويسرية

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مرحبا بك في الصفحة الخاصّة بمراجعات سويس إنفو (SWI swissinfo) للصحافة السويسرية !
هذه العروض الصحفية موجّهة لك بالتحديد، متابعنا ومتابعتنا من المنطقة العربية. نقدّم لك هنا كلّ يوم جمعة ملخّصًا لأبرز الأخبار والتقارير والمقالات التحليلية الصادرة في الصحف والقنوات الإعلامية السويسرية، والتي تهمّك مباشرة.
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وفيما يلي أحدث أعداد العروض الصحفية:
من 14 إلى 20 أكتوبر
مواطن سويسريّ فلسطينيّ محاصر في قطاع غزة. طفلة فلسطينية بريطانية عالقة في معبر رفح. مؤلّفة وناشطة إعلامية ألمانية تقول إنّه "يجب أن يرغب الفلسطينيون في تحرير أنفسهم ووضع أسطورة الضحية جانباً". هنا أهم ما تناقلته الصحف السويسرية حول الحرب الفلسطينية الإسرائيلية هذا الأسبوع.
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