Friday, 20 October 2023 11:58 GMT

بايدن يطلب من الكونغرس تمويلاً عاجلاً لمساعدة الاحتلال وأوكرانيا

10/20/2023 3:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة متلفزة، مساء أمس الخميس، أنّه سيطلب من الكونغرس اليوم الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة الاحتلال وأوكرانيا .
وبحسب واشنطن بوست، أعتبر بايدن، أن دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة".




MENAFN20102023000208011052ID1107275329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث