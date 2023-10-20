بايدن يطلب من الكونغرس تمويلاً عاجلاً لمساعدة الاحتلال وأوكرانيا

بايدن يطلب من الكونغرس تمويلاً عاجلاً لمساعدة الاحتلال وأوكرانيا
التاريخ
10/20/2023 3:12:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة متلفزة، مساء أمس الخميس، أنّه سيطلب من الكونغرس اليوم الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة الاحتلال وأوكرانيا .
وبحسب واشنطن بوست، أعتبر بايدن، أن دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة".
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