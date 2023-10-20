“طوفان الأقصى” في يومها الــــ14... 3785 شهيدا والإعلام العبري يتحدث عن الإستعداد للتحرك البري

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس عن ارتفاع حصيلةالمتواصل على قطاع غزة لليوم الــــــ14 على التوالي،،، إلى اكثر من 3785 شهيدا و اكثر من 12 ألف جريح.

وقال د. القدرة خلال مؤتمر صحفي، إن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 44 وإصابة 70 من أفراد الطواقم الطبية.

وأكد خروج 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب إستهدافها بشكل مباشر.

وقال:“لا مخزون للأدوية في كل مستشفيات القطاع ونخشى نفادها نهائيا قريبا”، مطالبا المجتمع الدولي بتعجيل إدخال المستلزمات الطبية ومختلف الاحتياجات للقطاع.

واستشهد عشرات المواطنين، فجر اليوم الجمعة، في غارات لطيران الاحتلال الحربي على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على منازل المواطنين في خانيونس، أدت لارتقاء أكثر من 22 شهيدا واكثر من 70 جريحا جراء قصف الاحتلال ل6 منازل في خانيونس.



5 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف شقة سكنية في برج فلسطين وسط دير البلح وشقة أخرى في أبراج القسطل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة مساعدة لإجلاء السكان في مدينة عسقلان.