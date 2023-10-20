“طوفان الأقصى” في يومها الــــ14... 3785 شهيدا والإعلام العبري يتحدث عن الإستعداد للتحرك البري

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة
المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــــ14 على التوالي،،، إلى اكثر من 3785 شهيدا و اكثر من 12 ألف جريح.
وقال د. القدرة خلال مؤتمر صحفي، إن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 44 وإصابة 70 من أفراد الطواقم الطبية.
وأكد خروج 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب إستهدافها بشكل مباشر.
وقال:“لا مخزون للأدوية في كل مستشفيات القطاع ونخشى نفادها نهائيا قريبا”، مطالبا المجتمع الدولي بتعجيل إدخال المستلزمات الطبية ومختلف الاحتياجات للقطاع.
واستشهد عشرات المواطنين، فجر اليوم الجمعة، في غارات لطيران الاحتلال الحربي على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على منازل المواطنين في خانيونس، أدت لارتقاء أكثر من 22 شهيدا واكثر من 70 جريحا جراء قصف الاحتلال ل6 منازل في خانيونس.
5 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف شقة سكنية في برج فلسطين وسط دير البلح وشقة أخرى في أبراج القسطل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة.
وذكرت مصادر صحفية بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة مساعدة لإجلاء السكان في مدينة عسقلان.
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