إصابات برصاص الاحتلال الحي خلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم وعدد من المحافظات فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي قرب مخيم العزة بالمدينة، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب ثالث برصاصة باليد.

و اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: غسان عيسى هرماس (66 عاما) من خلايل اللوز جنوبا، وأنور عبد الرحمن زبون (55 عاما)، وبلال إسماعيل عبيات (33 عاما) من جبل هندازة، ويحيى صالح جادو (37 عاما)، وأنس أحمد العدم (31 عاما)، وإياد حبيب محمد (48 عاما) من جبل الموالح وسط بيت لحم، ونضال حميد صومان (52 عاما) من شارع الصف، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عمر مصطفى كنعان (27 عاما)، وعبد الرحمن أبو سرور، وطارق أبو سرور(24 عاما) من مخيم عايدة شمالا، وأحمد إبراهيم عيسى (22 عاما)، ومروان حسين دار عيسى (30 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي الخليل اعتقلت تلك القوات كلا من: الصحفي مصعب قفيشة، وقسام قفيشة، وسعيد أبو سنينة، ومعتز الجعبة، وثائر الفاخوري، ومحمد مسك، ومحمد هاشم الهيموني، وعدي هاشم الهيموني، ولؤي عليان الطويل، وسمير القاضي، ومحمد أيوب الرجبي، وأسعد برقان، ومجاهد هيثم القواسمي، وعماد الدين القواسمي.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف غرب الخليل، واعتقلت كلا من: إسلام الهور، وعبد حميدات، وأحمد اسماعيل غنيمات، وتقي الهور، وبهاء زياد فروخ، وغسان مسودة، وعلي سميح غنيمات، وإسلام بسام ادعيس، فيما اعتقلت من بلدة السموع جنوب المحافظة، كلا من: إبراهيم الرواشدة، ومازن الحوامدة، وعماد الحوامدة، ومحمد أحمد الحوامدة، وسليمان إبراهيم الحوامدة، وصالح البدارين، وعادل محمود الحوامدة، وأيمن محمد عبد الله العواد.

وفي نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت كل من: ياسر منصور من منطقة زواتا، وإيهاب منصور من العامرية، وابراهيم الخراز من شارع تل.

واعتقلت تلك القوات مواطنين من قرية عوريف خلال اقتحامها القرية، فجر اليوم، وهدم منزل، وهما: محمد عبد الله الصفدي، ومهند جمال صباح،كما اعتقلت الأسير المحرر احمد عصام عبدات من قرية عورتا جنوب نابلس خلال اقتحامها للقرية.



