إصابات برصاص الاحتلال الحي خلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم وعدد من المحافظات فجر اليوم الجمعة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي قرب مخيم العزة بالمدينة، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال.
وأوضحت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب ثالث برصاصة باليد.
و اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: غسان عيسى هرماس (66 عاما) من خلايل اللوز جنوبا، وأنور عبد الرحمن زبون (55 عاما)، وبلال إسماعيل عبيات (33 عاما) من جبل هندازة، ويحيى صالح جادو (37 عاما)، وأنس أحمد العدم (31 عاما)، وإياد حبيب محمد (48 عاما) من جبل الموالح وسط بيت لحم، ونضال حميد صومان (52 عاما) من شارع الصف، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما اعتقلت قوات الاحتلال عمر مصطفى كنعان (27 عاما)، وعبد الرحمن أبو سرور، وطارق أبو سرور(24 عاما) من مخيم عايدة شمالا، وأحمد إبراهيم عيسى (22 عاما)، ومروان حسين دار عيسى (30 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
وفي الخليل اعتقلت تلك القوات كلا من: الصحفي مصعب قفيشة، وقسام قفيشة، وسعيد أبو سنينة، ومعتز الجعبة، وثائر الفاخوري، ومحمد مسك، ومحمد هاشم الهيموني، وعدي هاشم الهيموني، ولؤي عليان الطويل، وسمير القاضي، ومحمد أيوب الرجبي، وأسعد برقان، ومجاهد هيثم القواسمي، وعماد الدين القواسمي.
وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف غرب الخليل، واعتقلت كلا من: إسلام الهور، وعبد حميدات، وأحمد اسماعيل غنيمات، وتقي الهور، وبهاء زياد فروخ، وغسان مسودة، وعلي سميح غنيمات، وإسلام بسام ادعيس، فيما اعتقلت من بلدة السموع جنوب المحافظة، كلا من: إبراهيم الرواشدة، ومازن الحوامدة، وعماد الحوامدة، ومحمد أحمد الحوامدة، وسليمان إبراهيم الحوامدة، وصالح البدارين، وعادل محمود الحوامدة، وأيمن محمد عبد الله العواد.
وفي نابلس
اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت كل من: ياسر منصور من منطقة زواتا، وإيهاب منصور من العامرية، وابراهيم الخراز من شارع تل.
واعتقلت تلك القوات مواطنين من قرية عوريف خلال اقتحامها القرية، فجر اليوم، وهدم منزل، وهما: محمد عبد الله الصفدي، ومهند جمال صباح،كما اعتقلت الأسير المحرر احمد عصام عبدات من قرية عورتا جنوب نابلس خلال اقتحامها للقرية.
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