استشهاد 13 مواطنا خلال عدوان الاحتلال على طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على مخيم نور شمس في طولكرم الى 13 شهيدا بينهم 5 أطفال.
و استهدفت طائرة مسيّرة المواطنين داخل المخيم، آدت الى ارتقاء 13 شهيدا بينهم 5 اطفال، واصابة العشرات.
وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال فرضت طوقا شاملا عى المخيم ومنعت دخول سيارات الأسعاف لمعالجة المصابين ونقلهم الى المستشفيات.
واعترفت قوات الاحتلال بمقتل جندي إسرائيلي من وحدة المستعربين، وأصيب آخرون خلال الاشتباكات مع المقاومين في مخيم نور شمس، وانسبت قوات الاحتلال من المخيم بعد اشتباكات استمرت ل 27 ساعة.
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