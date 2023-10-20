استشهاد 13 مواطنا خلال عدوان الاحتلال على طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على مخيم نور شمس في طولكرم الى 13 شهيدا بينهم 5 أطفال.

و استهدفت طائرة مسيّرة المواطنين داخل المخيم، آدت الى ارتقاء 13 شهيدا بينهم 5 اطفال، واصابة العشرات.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال فرضت طوقا شاملا عى المخيم ومنعت دخول سيارات الأسعاف لمعالجة المصابين ونقلهم الى المستشفيات.

واعترفت قوات الاحتلال بمقتل جندي إسرائيلي من وحدة المستعربين، وأصيب آخرون خلال الاشتباكات مع المقاومين في مخيم نور شمس، وانسبت قوات الاحتلال من المخيم بعد اشتباكات استمرت ل 27 ساعة.