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اسعار الذهب عالمياً تقفز لاعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

10/20/2023 3:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قفزت أسعار الذهب عالمياً إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في تعاملات اليوم الجمعة المبكرة، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تقترب من نهايتها.


وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية :"هناك مخاوف من أن تتصاعد الحرب إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1978.17 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1990.50 دولار.

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