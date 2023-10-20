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أسعار النفط تصعد وبرنت يقفز فوق 93 دولاراً للبرميل

10/20/2023 3:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، كما تستعد لتسجيل ثاني المكاسب الأسبوعية لها على التوالي.
وصعد خام برنت، الذي يُنظر له كمؤشر أساسي لسوق النفط العالمية، فوق 93 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من عتبة 91 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" .
وارتفعت أسعار النفط الخميس عند التسوية بما يعادل 1% وسط قلق المتعاملين من احتمال ‏تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي.‏




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