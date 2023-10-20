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رئيس الدولة يصل الرياض على رأس وفد الإمارات إلى «قمة الرياض» بين مجلس التعاون و«الآسيان»

10/20/2023 3:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى مدينة الرياض ليرأس وفد الدولة إلى "قمة الرياض" الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة وتبدأ أعمالها اليوم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة .. في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

ويضم وفد الدولة إلى القمة كلا من .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي علي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.


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