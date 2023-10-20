إسرائيل تعلن خطة لإجلاء سكان بلدة كريات شمونة القريبة من حدود لبنان

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الجمعة أن إسرائيل تخطط لإجلاء السكان من بلدة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

وقالت إن سكان البلدة القريبة من الحدود سينقلون إلى منازل ضيافة مدعومة من إسرائيل. ويقع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في لبنان على الحدود هذه الأيام.

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