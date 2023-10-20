إسرائيل تعلن خطة لإجلاء سكان بلدة كريات شمونة القريبة من حدود لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الجمعة أن إسرائيل تخطط لإجلاء السكان من بلدة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.
وقالت إن سكان البلدة القريبة من الحدود سينقلون إلى منازل ضيافة مدعومة من إسرائيل. ويقع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في لبنان على الحدود هذه الأيام.
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