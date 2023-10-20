تصريحات الرئيس الكولومبي بشأن غزة تعرض العلاقات العسكرية مع إسرائيل للخطر

أكد محللون أمنيون أن التوترات المتصاعدة بين كولومبيا وإسرائيل بشأن حرب غزة يمكن أن تؤدي إلى تراجع عقود من العلاقات العسكرية الوثيقة بينهما وتعيق قدرة كولومبيا على محاربة تجار المخدرات والمتمردين.

إسرائيل من الموردين الرئيسيين للطائرات الحربية ومعدات المراقبة والبنادق الهجومية لكولومبيا منذ التسعينات. لكن وزارة الخارجية أعلنت يوم الأحد تعليق الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا، بعد أن رفض الرئيس غوستافو بيترو إدانة هجوم حماس على إسرائيل وقارن تصرفات إسرائيل في غزة بتلك التي قامت بها ألمانيا النازية.

يقول محللون في بوغوتا إن التعليق قد يعرض للخطر العديد من العقود، بما في ذلك صفقة بقيمة 5 ملايين دولار بين وزارة الدفاع الكولومبية وشركة (آي إيه آي) الإسرائيلية للحفاظ على أسطول كولومبيا القديم من طائرات كفير المقاتلة.

كما تعاقدت حكومة كولومبيا مؤخرا مع شركة إسرائيلية لتزويد طائرتين من طراز بوينغ 737 بمعدات الحرب الإلكترونية وأدوات الاستخبارات التي يمكن أن تساعد الجيش في تشويش اتصالات الجماعات المتمردة المتبقية في البلاد ومراقبة تحركاتها.

رفضت سفارة إسرائيل في بوغوتا الإجابة عن أسئلة حول حظر التصدير وما إذا كان ينطبق على العقود التي تم توقيعها بالفعل.

قال محللون أمنيون في بوغوتا إنه إذا استمر الحظر، فقد يؤثر بشكل خطير على القوات المسلحة الكولومبية بسبب اعتمادها على المعدات والتكنولوجيا الإسرائيلية.

قال خورخي ريستريبو، مدير مركز (سيراك) الأمني للأبحاث في بوغوتا: "سيكون الأمر منهكا ومكلفا للغاية. قد يستغرق الأمر شهورا أو سنوات للعثور على مقدمي خدمات جدد وتدريب الموظفين على استخدام المعدات الجديدة والوثوق بها".

قامت كولومبيا بتعميق علاقاتها العسكرية مع إسرائيل في أواخر الثمانينات من خلال شراء مجموعة من طائرات كفير المقاتلة. هذه الطائرات الحربية قادرة على إطلاق قنابل موجهة بالليزر.

وقد استخدمتها القوات الجوية الكولومبية في العديد من الهجمات على معسكرات حرب العصابات النائية التي أضعفت القوات المسلحة الثورية الكولومبية وساعدت في دفع المجموعة إلى محادثات السلام التي أدت إلى نزع سلاحها في عام 2016.

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