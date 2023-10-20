العضو المنتدب لشركة «بيانات»: بدء تصنيع الأقمار الصناعية في الإمارات خلال النصف الأول من 2025

كشفت شركة "بيانات"، المزودة لحلول البيانات الجيومكانية والتحليلات المدعمة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن دخولها مجال تصنيع الأقمار الصناعية، إذ سيتم تصنيع أول قمر صناعي بالشراكة مع "الياه سات" وشركة "أي ساي" الفنلندية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2025.

وأفادت الشركة، أنه وبموجب اتفاقية بين كل من (بيانات والياه سات وأي ساي الفنلندية) ستشهد السنوات الأربع المقبلة إطلاق ما بين 7 إلى 9 أقمار صناعية منها على الأقل 5 أقمار إماراتية الصنع.

وتفصيلا، قال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة "بيانات" : العام الجاري نركز على الشراكات المحلية والدولية، مشيراً بشكل خاص إلى الشراكة مع "الياه سات".

وأضاف الحوسني، في حديث خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المشاركة في معرض جيتكس 2023 في دبي: الياه سات متخصصة في حلول الاتصالات الفضائية فيما بيانات متخصصة في المنظومة الأرضية، وبالتالي فالشراكة بينهم تكاملية وبمجرد وصول الصور الفضائية نكون قادرين على التعامل معها ووضعها في الإطار الصحيح للاستفادة منها.

وقال: وقعنا اتفاقية مع "الياه سات" وشركة "أي ساي" العالمية، حيث سيتم إطلاق قمر صناعي مخصص للصور الفضائية الرادارية في النصف الأول من العام المقبل 2024، مشيرا إلى أن التعاون مع "الياه سات" يمنحنا القدرة كقطاع خاص لمفاوضة أكبر الشركات العالمية واستقطابهم للسوق المحلي لبناء القدرات في الدولة وليس فقط لاستقطاب التقنية.

وأوضح أن جزء من الاتفاق ينص على بناء آلية تصنيع الأقمار الصناعية داخل الدولة في مقر شركة "الياه سات"، لافتاً إلى أن السنوات الأربع المقبلة ستشهد إطلاق 7 إلى 9 أقمار صناعية ومنها على الأقل 5 أقمار سيتم تصنيعها في الإمارات.

وقال: تصنيع القمرين الصناعيين الأولين يتم حالياً في مقر شركة "أي ساي" في فنلندا وخلال عملية البناء يتم تدريب فرق العمل من شركتي "بيانات" و"الياه سات" لتمكين القدرات التصنيعية، وفي نفس الوقت يتم بناء المراكز الخاصة بالتصنيع في موقع شركة "الياه سات"، لنصل إلى تصنيع أول قمر صناعي في النصف الأول من العام 2025.

وأفاد أن الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها سيعزز من قدرة بيانات على الاعتماد على الصور الفضائية، وتوسيع الأعمال على المستويين المحلي والخارجي لا سيما الشرق الأوسط ووسط آسيا، لافتاً إلى أنهم وحتى الآن يقدمون معظم الخدمات للعملاء في الإمارات، فيما نسبة لا تتجاوز الـ5% من الخدمات موجهة للعملاء في أسواق أخرى، وبالتالي فالهدف من توسيع القدرات هو تعزيز القدرة على دخول أسواق جديدة.

وحول طبيعة الخدمات؛ أوضح الحوسني، أن بيانات تستطيع استخدام الصور الفضائية ودمجها ومعالجتها لتزويدها للعملاء بشكل جاهز، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات تستفيد من خدماتنا الجيومكانية ففي الدولة يستفيد منها القطاع الأمني وقطاع النفط والغاز والنقل والبلديات، أما خارج الدولة فالخدمات تتركز على متابعة المواقع الزراعية.

وتحدث الحوسني عن آخر جهود شركة بيانات في تطوير قطاع النقل الذكي، حيث توصلت بيانات إلى مجموعة من مذكرات التفاهم من خلال المبادرة "SAVI" التي أطلقتها حكومة أبوظبي، إذ تم توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال حفل الإطلاق في ما يتعلق بمجال الخدمات الأرضية والجوية والبحرية.

وقال : في مجال المسح الجوي تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الإسبانية "إكس كاليبر" لنعمل معهم على الأنظمة الجوية وأنظمة استقطاب البيانات في مجالات التعدين والاستشعار تحت الأرضي والمياه الجوفية؛ وفي الخدمات الأرضية تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع "اتصالات" و"وي رايد"، ومذكرة تفاهم مع شركة "بوني"، والهدف من كل ذلك هو استقطاب هذه الشركات العالمية للعمل في الإمارات وذلك بالتنسيق مع عدة جهات حكومية مختصة.

وأشار أيضاً إلى الإعلان الذي تم عنه الأسبوع الماضي والخاص بالحافلة الذكية ومشروع النقل الجماعي الذي يتم تجربته في أبوظبي بين جزيرة الريم والمارينا مول؛ وقال : بشكل عام فالأنظمة ذاتية القيادة تعتبر تقنية حديثة وتتقدم بشكل يتجاوز التوقعات، وخلال السنوات الخمس المقبلة وربما أقل ستشهد تقدماً كبيراً ليتم استخدامها بشكل حيوي وعلى نطاق واسع.

وحول الدراجة الطائرة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق؛ أشار إلى أن التركيز ينصب على ضمان الاستخدام الآمن لها بالنسبة للمستخدم العادي لا سيما في القطاع السياحي، متوقعا أن تكون في الخدمة خلال العامين المقبلين.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز