روسيا رداً على بايدن: واشنطن تستفيد من الحروب بالوكالة ولا تقاتل من أجل الأفكار

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف فيه دعم أوكرانيا وإسرائيل بأنه "استثمار" يكشف أن واشنطن تستفيد من الحروب بالوكالة ولا تقاتل من أجل الأفكار.

ووصف بايدن أمس الخميس مساعدة حليفتي الولايات المتحدة بأنه "استثمار ذكي سيعود بالنفع على الأمن الأمريكي لأجيال"، وذلك خلال سعيه لحشد الدعم لحزم مساعدات جديدة.

وقالت زاخاروفا عبر تطبيق تليغرام إن تعليقات بايدن تنم عن استخفاف.

وأضافت "لقد اعتادوا على أن يطلقوا على هذا الأمر اسم 'الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية'... والآن اتضح أن هذه مجرد حسابات. لقد كان الأمر على هذا النحو دائما، لقد خدعوا العالم باستغلال قيم لم تدافع عنها واشنطن أبدا".

وتابعت زاخاروفا "عادة ما تكون الحروب 'استثمارات ذكية' بالنسبة للولايات المتحدة طالما أنها لم تحدث على الأراضي الأمريكية ولا يكترثون للثمن الذي يتكبده الآخرون".

وفي خطاب مفعم بالعواطف ألقاه من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض حاول بايدن حشد تأييد مواطنيه لتقديم الدعم لأوكرانيا وإسرائيل من خلال العزف على أوتار عدّة.

وسعى الرئيس الديموقراطي بداية لتصوير حماس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدوّين "للديموقراطية"، وذكّر مواطنيه بقوة بلادهم ومكانتها كـ"منارة للعالم" وحامية للحريات، وأكّد لهم أنّ المساعدات التي تموّل من الخزينة العامة لا تذهب هباء منثوراً بل هي "استثمار ذكي" للدفاع عن أمنهم القومي "لأجيال مقبلة".

وقال بايدن إنّ "حماس وبوتين يمثّلان تهديدات مختلفة، لكنهما يشتركان في هذا الأمر: كلاهما يريد القضاء بالكامل على ديموقراطية مجاورة".

وأضاف في خطابه المتلفز أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا "شريكتينا الأساسيتين".

وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا".

وأضاف "إذا ابتعدنا عن أوكرانيا، وإذا أدرنا ظهرنا لإسرائيل"، فإنّ هذا الأمر ينطوي على "مخاطرة" كبيرة بالنسبة للولايات المتّحدة.

وتابع "ببساطة، الأمر لا يستحقّ كلّ هذه المخاطرة".

وناشد بايدن الكونغرس، المنقسم بين مجلس شيوخ يهيمن عليه حلفاؤه الديموقراطيون ومجلس نواب مشلول حالياً تسيطر عليه أغلبية جمهورية غارقة في خلافاتها الداخلية، التعالي على الانقسامات الحزبية "التافهة" لكي تؤدّي أمريكا دورها في العالم كحامٍ للحرية.

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