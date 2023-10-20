البنتاغون: صواريخ اليمن ربما كانت موجهة نحو الاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعددا من المسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن.
واضاف المتحدث باسم البنتاغون: "لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين هدف الصواريخ، لكن من المحتمل أن تكون موجهة نحو الاحتلال الاسرائيلي".
وأكد البنتاغون أنه سيقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية القوات الأميركية، ومن ذلك تعزيز انتشار الطائرات المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية.
وأضاف البنتاغون أن القوات الأميركية تصدت أمس لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غربي العراق.
MENAFN20102023000208011052ID1107275163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.