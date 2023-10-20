البنتاغون: صواريخ اليمن ربما كانت موجهة نحو الاحتلال الاسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعددا من المسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن.



واضاف المتحدث باسم البنتاغون: "لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين هدف الصواريخ، لكن من المحتمل أن تكون موجهة نحو الاحتلال الاسرائيلي".



وأكد البنتاغون أنه سيقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية القوات الأميركية، ومن ذلك تعزيز انتشار الطائرات المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية.



وأضاف البنتاغون أن القوات الأميركية تصدت أمس لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غربي العراق.

