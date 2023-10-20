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ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 79 فلسطينيا

10/20/2023 2:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري إلى 79 فلسطينيا، من بينهم 20 طفلا.


واستشهد يوم أمس 14 فلسطينيا، من بينهم 11 في مخيم نور شمس للاجئين، بينما استشهد فلسطيني آخر على يد مستوطن إسرائيلي، فيما استشهد 6 فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.


وحسب التقرير، فإن العدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين في الفترة نفسها، وصل إلى 1434 شخصا بينهم الكثير من الأطفال.


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