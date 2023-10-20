أول دولة غير عربية تستدعي سفير الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت محطة إذاعة Bio Bio، بأن وزارة الخارجية التشيلية استدعت سفير الاحتلال الإسرائيلي لديها بسبب العدوان الغاشم على غزة.



من جانبها، أكدت الوزارة لوسائل الإعلام، أنه تم إبلاغ سفير الاحتلال الإسرائيلي جيل أرسيلي بأن لهجة وشكل تصريحاته، غير مقبولة بتاتا.

وقبل ذلك طلب السفير عقد اجتماع مع نائب وزير الداخلية في تشيلي، مانويل مونسالفي، وخلال اللقاء أعرب السفير عن استيائه من كلام الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش، وخلال تعليقه على اللقاء، انتقد مونسالفي تصرفات السفير، وخاصة المتعلقة بإثارة موضوع تصريحات رئيس الدولة التشيلية.

ويوم أول أمس شدد الرئيس بوريتش، على أن هجمات حماس لا يمكن أن تبرر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في غزة". روسيا اليوم