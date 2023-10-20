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تقرير: هذا ما فعله عباس مع بايدن قبل ايام

10/20/2023 2:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة الأخير للاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في تقرير لها اليوم.


ونقلت الهيئة عن مصدر فلسطيني في رام الله قوله:" إن مسؤولي إدارة بايدن حاولوا ترتيب مكالمة هاتفية بين القادة، لكن عباس رفض الطلب".


وظلت فرق الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية على اتصال، حتى مع غضب عباس من دعم واشنطن للاحتلال. روسيا اليوم


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