تقرير: هذا ما فعله عباس مع بايدن قبل ايام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة الأخير للاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في تقرير لها اليوم.
ونقلت الهيئة عن مصدر فلسطيني في رام الله قوله:" إن مسؤولي إدارة بايدن حاولوا ترتيب مكالمة هاتفية بين القادة، لكن عباس رفض الطلب".
وظلت فرق الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية على اتصال، حتى مع غضب عباس من دعم واشنطن للاحتلال. روسيا اليوم
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