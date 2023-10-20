توقع عبور أولى المساعدات لغزة من معبر رفح غداً السبت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنه من المحتمل عبور أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح للقطاع غداً السبت.



وقد أرسلت مصر آليات لإصلاح الطرق استعداداً لفتح معبر رفح قريباً، حيث تتكدس طوابير من شاحنات المساعدات على الجانب المصري من الحدود بانتظار السماح بالعبور.



وبحسب المسؤولين الأميركيين ليس متوقعاً فتح معبر رفح اليوم الجمعة لأن الطريق إلى المعبر لا يزال بحاجة لإصلاح لعبور قافلة المساعدات الإنسانية للقطاع.



وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ما زالت تعمل على وضع تفاصيل اتفاق بين الاحتلال ومصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لليوم الـ14 لعدوان إسرائيلي خلف دماراً هائلا وآلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال. الجزيرة نت