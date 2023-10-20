خبراء: القبة الحديدية الإسرائيلية قد تنهار تماماً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت "وكالة بلومبرغ" نقلا عن خبراء، بأن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية للدفاع الجوي قد لا تتحمل الضربات الصاروخية وقد تنهار تماماً في حال اتساع رقعة النزاع.



وأشار باتريك ساليفان، مدير معهد الحرب المعاصرة التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية، إلى أن حماس أطلقت 3 آلاف صاروخ في الـ 20 دقيقة الأولى من هجومها على الاحتلال يوم 7 تشرين أول الحالي ما يشكل زيادة ملموسة عن العمليات السابقة، وأن الصواريخ كانت متطورة أكثر مما كان يستخدم في الهجمات السابقة.



ويخشى مسؤولون أمريكيون من احتمال إطلاق حزب الله للصواريخ الدقيقة بينما يجري جيش الإحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية في غزة.



وأشارت "بلومبرغ" إلى أن انخفاض نسبة اعتراض القبة الحديدية للصواريخ، ولو قليلاً من 90 إلى نحو 80%، يعني سقوط المزيد من الصواريخ على الاحتلال في حال قامت "حماس" أو جماعات أخرى بهجمات مكثفة من جديد. روسيا اليوم