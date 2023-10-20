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استطلاع: الدعم الأمريكي لعدوان الاحتلال على غزة يطيح بشعبية بايدن

10/20/2023 1:14:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CBC الأمريكية، أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالصراع بين الاحتلال وحركة حماس .


وأظهر الاستطلاع أن 56% من المشاركين لا يوافقون على تعامل بايدن مع التصعيد في الشرق الأوسط، فيما وصلت نسبة عدم الموافقة بين الناخبين الجمهوريين إلى 72%.


وعند الإجابة على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة إرسال مساعدات عسكرية للاحتلال، انقسمت آراء الذين شملهم الاستطلاع، وفي حين أن غالبية مؤيدي الحزب الجمهوري يؤيدون هذه الخطوة، فإن أكثر من النصف (53%) من الديمقراطيين يعارضون مثل هذه المساعدة.
وعندما السؤال عن ضرورة إرسال مساعدات إنسانية أمريكية إلى قطاع غزة، أجابت الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين بالإيجاب (70%)، فيما عارضت أغلبية الجمهوريين (59%) هذا الإجراء. وكالات

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