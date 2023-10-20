المطران عطالله حنا: إسرائيل لا تحترم الكنائس وتقصفها وتنفذ مجازر ونناشد رجال الدين بالعالم لوقف المذبحة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN/ قال المطران عطالله حنا ان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجازر ابادة للانسانية في قطاع غزة مشددا على ان هذا الاحتلال لا يحترم القيم الانسانية والشرائع الالهية والشرعية الدولية ويرتكب انتهاكات جسيمة في حربه على الشعب الفلسطيني.

وقال المطران حنا في تسجيل صوتي ان نحو الف فلسطيني مسيحي ومسلم طلبوا الحماية في الكنيسة الارثوذكسية وبجانبها كنيسة اللاتين تعرضوا للقصف هذه الليلة في جريمة ومجزرة جديدة ارتكبتها سلطات الاحتلال في غزة.

واشار حنا في كلمته ان إسرائيل تواصل قصفها المستمر لكافة الاحياء ولكافة الابنية وتقتل الابرياء حيث وصلت القذائف الى كنيسة القديس بورفيريوس الارثوذكسية في غزة حيث تم تدمير مبنى مقابل الكنيسة وهو مجلس وكلاء الكنيسة حيث كان هناك عددا من ابناء غزة الذين كانوا يطنون ان الكنيسة وابنيتها ربما تمون محصنة وامنة ولكن ويا للاسف اعتدت إسرائيل على محيط الكنيسة وابنيتها في جريمة مروعة في إطار الجرائم المروعة التي ترتكبها سلطة الاحتلال.

وحمل حنا مسؤولية ما جرى ويجري لدول الغرب وقادته السياسيين الذين ياتون للتضامن مع إسرائيل ويدعمونها بالمال والسلاح ويغضون الطرف عن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بكافة مكوناته.

واضاف ان الاحتلال قصف دور العبادة والمشافي وها هم اليوم يستهدفون كنيسة تاريخية ومحيطها يعود بناؤها للقرن الخامس للميلاد وهي كنيسة القديس بورفيروس التي تعتبر من أقدم الكنائس في القطاع حيث لم يبقى في غزة اكثر من الف مسيحي حيث تحصنوا في هذه الكنيسة وفي الكنيسة اللاتينية التي تجاورها لكن وللاسف هذا الاحتلال لا يحترم لا كنائس ولا مساجد ولا مشافي ولا يحترم اي شيء من القيم الانسانية والاخلاقية النبيلة .

واضاف امام هذه المناظر المروعة وامام الدمار والخراب والدماء البريئة التي تسفك في غزة لا بد من تجديد النداء والمطالبة لكل انسان عنده قيم وانسانية ولديه اخلاق في هذا العالم بضرورة ان يكون هناك تحرك سريع لوقف العدوان اليوم قبل غد لانه مع كل ساعة تمر هناك دمار وشهداء وخسائر بالارواح وهناك مشاهد تدمير مروعة وهناك ايتام وقتل ممنهج وجرائم مروعة بحق الانسانية.

وناشد المطران حنا الكنائس المسيحية في العالم بالتحرك الفاعل من اجل وقف هذا العدوان حيث ناشد المرجعيات الروحية كلها لتحرك فاعل من اجل وقف عذا العدوان كما ناشد كافة الاحرار وكافة كل من يؤمنون بالسلام والعدالة والمحبة للتحرك من اجل فلسطين واهلها وشعبها المنكوب ومن اجل اهلنا في غزة الابية.

و وجه المطران حنا الاشقاء العرب بان يلتفتوا الينا وان يعملوا من احل وقف الماساة باسرع وقت ممكن طالبا اياهم وقادتهم العمل بكل قوة من اجل ان يتوقف هذا العدوان الغاشم والتطهير العرقي واستهداف الشعب الاعزا موجها التحية لكل الاحرار من مدينة القدس بنداء استغاثة وطلب المساعدة لنجدة شعبنا ومساعدته في غزة واهلها المستضعفين والمنكوبين المستهدفين والمهددين كما وجه التحية لكل انسان حر ندد بهذه الجرائم معربا عن الامل بتزايد الاصوات ضد هذه الحرب والمجزرة التي ترتكب في غزة.

واكد أن الكنائس في غزة ستبقى صامدة وحاضنة لابناء شعبنا ولاهلنا ومن تبقى من مسيحيين في غزة نقول كان الله في عونكم ونصلي من اجلكم لانكم تتعرضون لما يتعرض له كل اهلنا في غزة وانتم اصيلون في هذا البلد واستهدافكم هو استهداف لرجال الدين ولفلسطين كلها موضحا ان فلسطين ستبقى شامخة في غزة وستبقى اجراسها تقرع مذكرة بالمحبة والسلام والعدل والمناداة بان تتوقف هذه الجريمة والحرب بحق الانسانية.

وختم حنا رسالته بالتاكيد ان مرجعيتنا في الكنيسة الارثوذكسية هي الشعب الفلسطيني الذي تنتمي اليه وتراهن عليه وعلى صموده مددا على ضرورة عدم التوقف عن مناشد رجال ألدين والكنائس العالمية والضمائر الحية فيها لحماية الكنائس والشعب الفلسطيني والارض الفلسطينية التي انطلقت منها المسيحية للعالم اجمع.