بايدن يدعو الأمريكيين للوقوف صفاً واحداً دعماً لإسرائيل وأوكرانيا

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب إلى الأمّة مساء الخميس من أنّ كلاًّ من حركة حماس وروسيا تسعى "للقضاء على ديموقراطية مجاورة"، مؤكّداً أنّ تقديم دعم عسكري لإسرائيل وأوكرانيا يمثّل مصلحة حيويّة للولايات المتّحدة.

وفي خطاب مفعم بالعواطف ألقاه من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض حاول بايدن حشد تأييد مواطنيه لتقديم الدعم لأوكرانيا وإسرائيل من خلال العزف على أوتار عدّة.

وسعى الرئيس الديموقراطي بداية لتصوير حماس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدوّين "للديموقراطية"، وذكّر مواطنيه بقوة بلادهم ومكانتها كـ"منارة للعالم" وحامية للحريات، وأكّد لهم أنّ المساعدات التي تموّل من الخزينة العامة لا تذهب هباء منثوراً بل هي "استثمار ذكي" للدفاع عن أمنهم القومي "لأجيال مقبلة".

وقال بايدن إنّ "حماس وبوتين يمثّلان تهديدات مختلفة، لكنهما يشتركان في هذا الأمر: كلاهما يريد القضاء بالكامل على ديموقراطية مجاورة".

وأضاف في خطابه المتلفز أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا "شريكتينا الأساسيتين".

وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا".

وأضاف "إذا ابتعدنا عن أوكرانيا، وإذا أدرنا ظهرنا لإسرائيل"، فإنّ هذا الأمر ينطوي على "مخاطرة" كبيرة بالنسبة للولايات المتّحدة.

وتابع "ببساطة، الأمر لا يستحقّ كلّ هذه المخاطرة".

وناشد بايدن الكونغرس، المنقسم بين مجلس شيوخ يهيمن عليه حلفاؤه الديموقراطيون ومجلس نواب مشلول حالياً تسيطر عليه أغلبية جمهورية غارقة في خلافاتها الداخلية، التعالي على الانقسامات الحزبية "التافهة" لكي تؤدّي أمريكا دورها في العالم كحامٍ للحرية.

انقسامات تافهة

وقال "لا يمكننا أن نسمح لسياسات حزبية غاضبة وتافهة بأن تقف في طريق مسؤوليتنا كأمّة عظيمة. لا يمكننا أن نسمح، ولن نسمح، لإرهابيين مثل حماس ولطغاة مثل بوتين بأن ينتصروا. أنا أرفض السماح بحدوث ذلك".

وأضاف أنّ "القيادة الأمريكية تبقي العالم متماسكاً. تحالفات أمريكا هي التي تبقينا، نحن الأمريكيين، سالمين".

وعاد بايدن لتوّه من زيارة إلى إسرائيل أكّد فيها لرئيس وزرائها بنيامين نتانياهو وقوف الولايات المتّحدة إلى جانب الدولة العبرية بعد الهجوم الذي شنّته ضدّها حركة حماس.

وحاول الرئيس الأمريكي من خلال ربطه بين الدفاع عن إسرائيل والدفاع عن أوكرانيا إيجاد الإجماع الذي ما زال يفتقر إليه في الكونغرس لإقرار طلبه العاجل تقديم دعم عسكري لكلا هذين البلدين في الوقت الذي يعارض فيه كثيرون من الجمهوريين تقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف.

وبايدن الذي يخوض حملة للفوز بولاية ثانية سيطلب من الكونغرس الجمعة، بحسب مصدر مطلع على الملف، تخصيص ميزانية طائلة قدرها مئة مليار دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان ومعالجة أزمة الهجرة على الحدود مع المكسيك.

وإذا كان خصوم بايدن الجمهوريون متردّدين في تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، فإنّهم في طليعة المطالبين بمدّ إسرائيل بكلّ ما تحتاج إليه من دعم وبموقف متشدّد حيال الهجرة وبسياسة حازمة تجاه الصين.

كما استغلّ الرئيس البالغ من العمر 80 عاماً خطابه النادر (ثاني خطاب يلقيه من المكتب البيضاوي منذ تولّى السلطة) لطمأنة الناخبين إلى أنّ كبر سنّه لا يعيق طموحه للبقاء في البيت الأبيض لولاية ثانية.

وفي هذا الإطار ذكّر بايدن مواطنيه بالزيارة التاريخية التي قام بها إلى أوكرانيا في فبراير الماضي وكانت الأولى لرئيس أمريكي إلى منطقة حرب لا تخضع لسيطرة جيشه.

منارة للعالم

وقال "بينما كنت أسير في كييف مع الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وصفّارات الإنذار تدوّي من بعيد، شعرت أكثر من أيّ وقت مضى بما كنت أؤمن به دائماً: أمريكا منارة للعالم. هي كذلك اليوم. هي كذلك اليوم".

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، سيطلب بايدن من الكونغرس 10 مليارات دولار لتمويل المساعدة العسكرية لإسرائيل، و60 مليار دولار لمواصلة دعم المجهود الحربي الأوكراني.

كما حرص بايدن على تحذير مواطنيه من مخاطر العنف ضدّ اليهود والمسلمين في الولايات المتّحدة، والتي زادتها الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وقال إنّ "العائلات اليهودية تخشى استهدافها"، مندّداً مجدّداً بالهجوم "المروّع" الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

بالمقابل، أشار بايدن إلى المسلمين الأمريكيين وجريمة القتل العنصرية التي راح ضحيّتها السبت الماضي طفل أمريكي من أصل فلسطيني قُتل طعناً بسكين قرب شيكاغو.

وقال بايدن مخاطباً المسلمين الأمريكيين الذين يخشون تكرار ما حدث لهم إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001 حين وصموا بالإرهاب "أنتم واحد منّا (...) أنتم أمريكيون".

وبعد إلقائه خطابه، اتّصل بايدن وزوجته جيل بوالد الطفل القتيل لتقديم التعازي له والاطمئنان إلى صحّة زوجته التي أصيبت بجروح في الهجوم.

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