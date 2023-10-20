Friday, 20 October 2023 09:23 GMT

مساجد المملكة تؤدي اليوم صلاة الغائب

10/20/2023 12:36:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تؤدي مساجد المملكة اليوم، صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة، على الشهداء الأبرياء، في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
وجاء ذلك بعد أن أصدر وزير وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة تعميماً على أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة .


ودخلت عملية طوفان الاقصى اليوم يومها الـ 14، ووصل عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً، و12493 مصاباً، جلهم من الاطفال والنساء، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.


MENAFN20102023000208011052ID1107274966

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث