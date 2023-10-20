مساجد المملكة تؤدي اليوم صلاة الغائب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تؤدي مساجد المملكة اليوم، صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة، على الشهداء الأبرياء، في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
وجاء ذلك بعد أن أصدر وزير وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة تعميماً على أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة .
ودخلت عملية طوفان الاقصى اليوم يومها الـ 14، ووصل عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً، و12493 مصاباً، جلهم من الاطفال والنساء، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
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